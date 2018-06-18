“台独”去中国化却靠台北故宫赚钱 被讽是啃老族

原标题：“去中国化”却靠故宫赚钱 民众幽默嘲讽“台独”是啃老族

Facebook上名为“孙老毛粉丝团”的主页推出以提线人偶造型，针砭时弊的幽默短片，幽默嘲讽幽默嘲讽“台独”都是啃老族。

中国台湾网6月18日讯 近期台湾岛内各类争议频发，从政治到民生，民众都有不同看法。包含能源政策、管中闵校长争议、水煮香蕉等议题，吵得沸沸扬扬。为此，Facebook上名为“孙老毛粉丝团”的主页推出以提线人偶造型，针砭时弊的幽默短片，针对近期岛内多项争议表达看法，认为可用“卒台”的方式，全都画一条线，分开管理，理念不同的人不必免强在同个屋檐下。

影片表示，像台湾这样吵吵闹闹的情况，有一个方式可以一举解决所有内耗、闹斗，就像夫妻吵吵闹闹，可以学日本，叫做“卒婚”，老夫老妻在婚姻路上毕业了，以后每年见一到两次面。所以我们也应该“卒台”，画一条线，执政当局预算切一切分两边，大家各过各的，想反核的一区、不想燃煤的一区；“两岸一家亲”的一区、“两岸一家仇”的一区，让共同理念的人用同一个发电系统，从领导人到市长到校长，都分开管理，理念不同不必避免强在同个屋檐下。

影片提到，孙老毛的侄子是所谓“天然独”、但爸爸不“独”，父子天天吵架，侄子反对爸妈但还伸手跟他们要钱，根本不是“天然独”，而是啃老族！这些“务实的‘台独’工作者”，就应该把故宫还给大陆，不赞成中国文化却还在赚全世界旅客的门票钱，这不就是“啃老族”吗？！（中国台湾网 王思羽）

责任编辑：张申