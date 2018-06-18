原标题：核二厂2号机重启 台湾暑期供电疑云仍待解

中新社台北6月18日电 据中央社18日报道，位于台湾新北市的第二核能发电厂（简称核二厂）2号机于17日满载发电，重新加入供电行列。

综合风传媒、联合新闻网等台湾媒体报道，过去数年核二厂的重启，问题频发。2016年5月，该厂机组检修过后，2号机发电箱在并联逾半小时后发生跳电事故；在停机超过600天后，核二厂2号机于今年3月27日获准重新运转，不料隔天即因蒸汽控制阀出状况而再次跳电。

此次2号机重启发电，该厂的运营方台湾电力公司更为谨慎，从6月13日并联发电到17日完成满载，前后共用近5天时间。据了解，台电考虑到18日当天用电量较少，对2号机进行测试、巡查并降载。截至发稿，该机已在逐级升载过程中。

台电表示，核二厂2号机装置容量为98.5万千瓦，可挹注备载容量率约2.7%，预计7月前备载容量率有望维持在6%以上，将有助于为台湾北部提供稳定供电。核二厂不会以提升备载容量为目标运转机组，将适时调度检修并配合空污状况降载。

针对核二厂的重启，岛内一直存在不同声音。就在今年2月，台电向行政当局“原子能委员会”提出恢复2号机运转的申请前后，《联合报》的社论文章指出，台当局因其能源政策冒进引发2017年的多次重大断电事故，还导致空污告急、电价上涨等后续问题的出现。重启核二厂2号机，不仅是对“2025非核家园”计划的跳票，更证明当局的能源政策承诺已难以兑现。

另据统计，今年以来，发生在全台的无预警断电多达8回，规模最大一次影响新竹市的12万用户；就在本月18日，台南市发生了一次跳电事件，台电解释此次系非故障跳电，为竹木压倒高压电线所致。

NOWnews今日新闻近日的报道指出，随着天气逐渐升温，各地用电量也持续达到新高，愈来愈多的民众对于台行政当局所谓“今夏保证不缺电”的口号提出质疑。（完）

责任编辑：张义凌