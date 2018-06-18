广西防城港市举办海上国际龙舟赛 泰国队再度夺冠

图为比赛开始前精彩的表演。 陈燕 摄

原标题：广西防城港市2018年海上国际龙舟赛激情上演 泰国队再度夺冠

中新网防城港6月18日电（陈燕）广西防城港市2018年海上国际龙舟赛18日在“胡志明小道”起点西湾海域鸣鼓开赛。来自越南、泰国、马来西亚、中国的15支参赛队伍在海上展开激烈角逐。最后，泰国莫达汉府龙舟队继2017年防城港市海上国际龙舟赛获得冠军后，今次再度夺冠。

防城港海上龙舟赛举办地点西湾海域是中国大西南出海的主门户，通往东盟的大通道，这里曾是中国援越秘密通道“海上胡志明小道”的起点。

据介绍，今年的龙舟赛比赛有新的设置，比赛距离更近，速度更快，争夺更激烈。竞赛项目由去年的800米直道竞速改为600米直道竞速。比赛采用预赛、半决赛或决赛方式进行，对获得前10名的代表队颁发相应的奖牌和奖金，其中第一名获得15000元人民币，第二名获得12000元人民币，第三名获得9000元人民币。

赛前，现场已聚集不少前来观看的中外游客，各队代表用隆重的祭海仪式向大海祈福。随后进行海上速度与激情、震撼人心的快艇表演，让游客享受了一场视觉盛宴。

随着一声枪响，比赛开始。经过角逐，泰国莫达汉府龙舟队获得冠军。2017年防城港市海上国际龙舟赛，他们队也是以优异的比赛成绩获得冠军。

图为参赛的队伍。 陈燕 摄

泰国莫达汉府龙舟队队员称，西湾海域海面平阔，水流平稳，很开心再次来到防城港比赛，这里的民众非常热情。下次有机会还会再来比赛。

防城港市港口区龙舟队获得此次比赛的第二名。该队队员曾洛称，很开心有机会跟来自各地的龙舟队伍交流，让他们收获了宝贵的实战经验，亦收获了友谊。

端午节是中国传统节日。赛龙舟是端午节的习俗，各地特色不同，防城港龙舟赛是在海上举行。早在2004年，防城港就成功举办了海上龙舟赛，至2009年进一步扩大赛事范围，邀请国外龙舟队伍参赛，先后吸引菲律宾、马来西亚、新加坡、越南等东盟国家和地区的龙舟队参赛，至今已连续举办十多年。（完）

责任编辑：张义凌