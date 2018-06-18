中央环保督察组端午不放假 披露三省多地虚假整改

原标题：中央环保督察组端午不放假，披露粤豫赣三省多地政府虚假整改

澎湃新闻记者 刘霁

6月16日至6月18日，尽管是端午三天假期，生态环境部官微照例通报了中央环保督察组查实地方虚假整改的情况，保持着高压态势。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）梳理发现，生态环境部官微在这三天先后通报了广东佛山三水区治污“走捷径”、33张罚单难阻断新义煤矿违法排污、江西一些地方污染反弹问题突出等诸多问题。

在曝光环境问题的同时，督察组也毫不留情地痛批一些地方政府的失职。

广东佛山三水区的小算盘：为达标，调整断面数量

6月16日，端午假期伊始，下午临近五点半，广东佛山三水区治污问题就因“走捷径”被生态环境部通报了。通报称，2018年6月14日，中央环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青带领督察人员对漫水河治理情况进行了督察。

现场发现，在佛山市三水区南山镇漫水河入北江的河口断面上游约50米处，有一个曝气增氧机正在曝气，附近还有一台推流器。据现场工作人员反映，在河上安装曝气增氧机，可以提高下游监测断面溶解氧浓度，从而达到断面考核要求。

更为严重的是，为了回避问题，提高水质达标率，广东省有关部门还调整了断面。通报中这样写道：新设置的淘金井和三清大桥断面，2016年9月至2017年9月水质均为Ⅱ类；而佛山市三水段恰恰是污染最重、水质下降最快，应该重点治理并监控考核的河段，却不再设置考核断面。

如此一来，不采取任何污染治理措施的情况下，全省考断面达标数量增加两个，不达标数量减少一个，水质达标率就能提高。

澎湃新闻注意到，2016年11月第一轮中央环境保护督察指出，广东省水污染问题突出，管网建设没有落实规划要求。为此广东省督察整改方案明确：到2020年，确保地表水省控断面达标比例从2016年的77.4%提高到85.5%，全省基本消除劣V类断面。

为了达到整改方案提出的目标，上述有关部门的小算盘打得可谓是“出色”，但仍被中央环保督察组的“回头看”识破。

督察组表态，将进一步调查核实，对可能存在不作为，乱作为甚至失职失责情况，将依法依规处理。

河南洛阳新义煤矿：督察现场仍有官员为其站台

进入假期第二天，6月17日下午五点刚过，生态环境部曝光了新义煤矿的严重问题，直斥：33张罚单难阻排污，究竟为何？

通报称，2018年6月9日，中央第一环保督察组进驻河南省开展督察“回头看”，再次收到群众投诉，反映河南省洛阳市义煤集团新义煤业有限公司违法排污，污染河流。这引起了督察组的高度重视，随即组织对义煤集团新义煤业有限公司开展现场检查。

督察组细数这家企业的五大问题：一是企业治污能力不足、设施老旧，未安装任何计量及水质监测设备，粗放治污。二是废水长期超标直排。三是将生活污水接入工业废水处理设施工艺末段外排。四是排放口设置旁路，污水排河道，煤泥堆岸边。五是占用河道建设沉淀池，定期排放底泥污染水质。

通报披露，这家企业自2016年先后被当地环保部门开出33张“罚单”（整改督办通知、停止违法行为决定等文书33份），罚款30余万元，移送公安机关行政拘留3人。但该企业始终无视基层环保部门执法监管，对多次处罚无动于衷。

33张行政处罚文书为何仍挡不住企业环境违法？督察组分析认为，其上级集团公司，作为国有大型企业肆意违法，以停产躲避督察，以审批流程过长为由逃避治污改造。地方政府放任企业虚假整改，甚至在督察现场还为其站台则是助长了这家企业的嚣张气焰。

此外，33张罚单也是纸老虎。督察组认为，罚单看似不少，但主要以督办通知为主；面对企业屡查屡犯，没有充分运用查封扣押、按日计罚等执法手段，直至这次中央环保督察“回头看”进驻才下决心解决问题。

江西一些地市污染反弹问题：政府提前销号问题企业

端午收尾的日子，6月18日上午，生态环境部官微又曝光了江西一些地市污染反弹问题突出，虚假整改甚至包庇纵容。

通报称，近日，在江西的中央第四环保督察组对2016年7月第一轮中央环保督察期间交办信访问题查处情况进行了抽查。发现存在明显虚假整改、敷衍整改，从而导致污染反弹的问题。

2018年6月11日“回头看”检查发现，宜春丰城市华宏工业燃料油有限公司以拆除设备之名行生产运行之实，煤焦油干馏塔破损严重，厂区烟雾弥漫，刺激性气味严重。厂区空地倾倒大量煤焦油等危险废物，并覆土掩埋；厂内有数个坑塘，废煤焦油桶随意堆放，污染十分严重。

2016年8月10日，宜春市政府上报称该企业已停产整治，并于2017年3月上报称已关停。而调查发现，当地政府及有关部门长期纵容企业违法生产、违法排污，停产整治期间多次违规复产均未及时制止，直至2017年3月23日发生火灾并造成严重污染后，才要求该企业关停。

此后，政府再未对企业进行清理处置，致使企业擅自复产，污染反弹，大量危废随意倾倒、掩埋。

同样是江西宜春市，其所辖的铜鼓县也有敷衍整改的问题。

根据通报披露，2017年8月15日，铜鼓县政府报告称红福机制炭厂烟气处理设施经过整改后，运行正常，能够确保达标排放，并向宜春市政府申请问题销号。

但调查发现，该厂实际于2017年9月27日才通过环保竣工验收，比县政府申请销号时间晚一个多月，铜鼓县政府存在明显的敷衍整改问题。

由于当地政府未采取配套措施，这家企业竟然无视县环保局今年4月和5月先后下达的两次停产通知。直至2018年5月30日“回头看”督察进驻前夕，才对该企业实施断电。

6月10日督察组现场检查时，该企业炭化窑仍在正常运行，车间充斥着大量粉尘，生产废气直接排放。

此外，通报还披露，上饶市在贯彻落实中央环保督察组督察反馈意见整改工作方案中曾明确指出，完善现有垃圾填埋场渗滤液处理设施，确保达标排放。而这也仅仅是躺在纸上的方案而已，并没有落到实处。

督察组2018年6月7日现场检查发现，上饶市风顺生活垃圾处理有限公司整改不力，渗滤液处理设施长期不正常运行，污水超标排放。

责任编辑：张义凌