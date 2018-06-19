端午假期中纪委很忙：“老虎”落马红通人员归案

原标题：端午节假期中央纪委很忙：“老虎”落马“、红通”归案

今年端午小长假，中央纪委国家监委还在忙着“打虎”。

6月16日晚，中央纪委国家监委网站通报称，中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

孙波 资料图

央企背景的落马“老虎”孙波是一名副部级干部。

他出生于1961年，1982年8月大连工学院船舶设计与制造专业本科毕业，2007年7月获得大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业工学博士学位，研究生学历，高级工程师（研究员级）。

孙波曾任中国船舶重工集团公司党组成员，兼任中国船舶重工股份公司总经理、大连造船厂集团有限公司董事长等职，2012年4月任中国船舶重工集团公司副总经理，2015年3月任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记并工作至今。

更早前，孙波的“老同事”、中船重工原纪检组组长刘长虹已于2016年11月落马。

6月18日晚，中央纪委国家监委网站再发通报称，2018年6月17日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经中央有关部门和江苏、江西省纪委监委扎实工作，涉嫌职务犯罪的红通人员王颀被迫投案。

值得一提的是，王颀也是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》以来，首名投案的外逃人员。

“细读王颀归案的消息，‘被迫’二字折射出公开曝光已经成为挤压外逃人员生存空间的利器。”中央纪委国家监委网站18日晚些时候刊发评论文章称，“此次发布公告后首名投案的外逃人员归案时间更短，充分说明公开曝光对外逃人员形成了强大心理攻势，使其陷入四面楚歌、人人喊打的境地。”

据此前中央追逃办发布的线索，王颀曾任华润微电子有限公司原法务部总监，涉嫌职务侵占罪，2013年2月7日起外逃至新加坡，至今已5年。

责任编辑：张义凌