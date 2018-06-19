首支潜艇部队64岁：构筑水下钢铁长城 挺进深蓝

原标题：海军首支潜艇部队64岁生日：走过默默的水下航程，挺进深蓝

澎湃新闻记者 钟煜豪

2018年6月19日，中国海军第一支潜艇部队迎来64周岁生日。

中国海军网2012年8月曾刊文介绍，驻守于青岛某军港的海军北海舰队某潜艇支队，是新中国第一支潜艇部队，也是人民海军的“种子”部队之一。这枚深海“种子”承载了无数人的潜艇梦。

新中国成立后，党和国家领导人非常关心潜艇部队建设。毛泽东亲自致电斯大林，提出援建潜艇部队的意见。1951年2月，苏联向中国提供了两艘训练艇，并同意培训4艘潜艇艇员。同年4月，海军从院校、机关、直属单位及陆军中挑选优秀官兵近三百人组成潜艇学习队，由时任华东军区海军第6舰队参谋长的傅继泽同志任队长兼政委。学习队员克服了文化水平低、语言不通等困难，圆满完成了学习任务，经考试全部合格。

报道称，1954年6月19日，中央军委批准海军在青岛某军港成立潜水艇独立大队，新中国潜艇部队从此宣告诞生。6月28日，从苏联接收的2艘“斯大林”级潜艇，悬挂着八一军旗，归建到人民海军的战斗序列，分别被命名为“新中国11号”、“新中国12号”。从那以后，我们看到的一个又一个“第一”，均始于这意义深远的第一道航迹。

1955年6月23日，奉国防部命令，潜水艇独立大队编制撤销，改编为中国人民解放军海军潜水艇第一支队。经过数年的不懈努力，潜水艇第一支队储备下丰足的指挥人才和专业技术人才。1958年底，在第一支队的基础上，人民海军又组建了数支潜艇部队。十几艘潜艇从这里驶向祖国的万里海疆，数百名优秀的艇员从这里奔赴大江南北。

报道称，时光荏苒，岁月如歌，该支队官兵始终牢记使命，锐意进取，先后创下了中国潜艇史上首次公海远航训练、首次突破岛链侦查等多项历史纪录，走出了81位将军，涌现出以“模范践行当代革命军人核心价值观的优秀艇长”蔡一清为典范的一大批优秀指挥人才和业务骨干，实现了从无到有、从小到大、从弱到强的历史跨越。

微信公号“当代海军”6月19日的文章指出，从1954年诞生到成长壮大的几十年来，中国海军潜艇部队走过了一条默默的水下航程，也是一条充满拼搏的航程。64周岁，中国海军潜艇部队已构筑了一座水下钢铁长城；64周岁，中国海军潜艇部队正逐渐走向世界；64周岁，中国海军潜艇部队早已挺进深蓝。

责任编辑：张义凌