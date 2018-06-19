农业农村部：农村集体资产清产核资准备工作完成

原标题：农业农村部谈农村集体资产清产核资：准备工作基本完成

中新网6月19日电 针对农村集体资产清产核资工作，农业农村部农村经济体制与经营管理司司长张红宇今日指出，这项工作分“三步走”，各地已经陆续开展清产核资部署工作，目前准备工作已经基本完成，已有24个省、194个地市、1770个县成立专门机构指导清产核资工作。从今年6月开始到明年6月，重点是指导乡镇、村、组各级农村集体经济组织，全面清查核实资产，这是清产核资工作的重中之重。到明年12月底前完成，重点是组织开展监督检查和成果验收。

资料图：农村。 朱柳融 摄

农业农村部19日就农村集体产权制度改革进展情况举行发布会。有记者问：韩俊副部长两次提到全面开展农村集体资产清产核资，力争到2019年底基本完成，现在只剩下18个月也就是一年半时间了，时间已紧，任务很重。我想问，完成这项工作有没有具体的时间表、路线图？在推进工作当中，有哪些需要关注的事项？

张红宇表示，农村集体产权制度改革是典型的改革深水区、硬骨头，中央非常重视。推进这项改革，打好清产核资第一仗非常重要。中央提出，从2017年开始，到2019年基本完成清产核资工作，为此我们制定了明确的时间表、路线图。2017年伊始，我们就着手研究起草清产核资配套文件，去年年底以九部门名义印发《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》，对这项工作怎么入手、怎么清、怎么算、怎么登记都提出了明确要求。

按照通知要求，这项工作分“三步走”，我们也可以把它看作“三步曲”：第一步是准备阶段，从去年开始，包括今年3月29日胡春华副总理在农村集体资产清产核资工作推进会上提出要求，到今年4月完成，主要就是启动部署这项工作；第二步是实施阶段，主要是怎样干好这项工作；第三步是总结阶段，主要是怎样总结好这项工作。

张红宇指出，具体来说，第一步，各地已经陆续开展清产核资部署工作，目前准备工作已经基本完成，已有24个省、194个地市、1770个县成立专门机构指导清产核资工作。

第二步，从今年6月开始到明年6月，重点是指导乡镇、村、组各级农村集体经济组织，全面清查核实资产，填写登记报表，逐级审核上报，这是清产核资工作的重中之重。4月以来，农业农村部、中央农办连续举办三期专题培训，对全国地市以上农业系统负责同志及辅导员进行轮训，系统讲解政策和报表填制；开发完成全国农村集体资产清产核资报送系统，截至5月底，16.4万个组、4.4万个村、1141个乡镇完成清产核资工作，其中有41个县整县完成，近期即可在系统内填报并上传数据。

第三步，到明年12月底前完成，重点是组织开展监督检查和成果验收，农业农村部、中央农办将形成报告上报党中央、国务院。

张红宇说，清产核资工作技术性强、工作量大，各地情况千差万别，完成这项工作难度较大。在具体工作中，要注意把握好以下几点。

一是要把清产核资搞实。农村集体资产数量庞大、底数不清。这次中央部署开展清产核资，就是要下决心把集体家底的现状摸清楚。各地务必要按照中央统一部署，分类施策、分步推进，指导集体经济组织逐一盘点实物，仔细核对账簿，弄准经营性、非经营性、资源性资产的数量、归属和使用情况，清查过程要确保农民群众参与。

二是要把权属关系理清。中央要求，要把全部农村集体资产的所有权，确权到不同层级的农村集体经济组织成员集体。在推进过程中，要严格按照这一要求，保持农村集体资产权属关系稳定。属于村民小组农民集体所有的，就确权到村民小组；属于村农民集体所有的，就确权到村集体；属于乡镇农民集体所有的，就确权到乡镇。这样做，也可以减少清产核资过程中的矛盾，提高工作效率。对集体资产所有权有争议的，除法律、法规已有规定的外，可以协商解决；协商不成的，可以列为待界定资产，也可以通过仲裁或司法程序解决。

三是要把集体资产管好。清产核资的最终目的是管好用好集体资产，构建集体经济运行新机制。要以此为契机，健全集体资产管理各项制度，规范集体资产管理和交易行为，加快集体资产监管平台建设，推动集体资产财务管理制度化、规范化、信息化。在清产核资过程中，要同步加强集体资产管理，不能造成集体资产边清边流、边查边失的局面。

责任编辑：桂强