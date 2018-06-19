陆军副司令员尤海涛赴马里看望中国第6批维和官兵

原标题：陆军副司令员尤海涛看望我马里维和官兵，赴申亮亮牺牲处哀悼

据中国驻马里共和国大使馆网站消息，6月5至6日，中国驻马里大使朱立英陪同中国人民解放军陆军副司令员尤海涛中将一行赴距马里首都巴马科1000多公里的加奥市，看望我第六批维和部队官兵。

上述消息称，“时值酷暑，朱大使和尤副司令员不顾风尘，一下飞机径赴维和部队营区，受到维和官兵热烈欢迎。维和部队指挥部向朱大使和尤副司令员简要介绍加奥大区维和任务和安全形势，并就任务部队概况和轮换交接进展等作报告。尤副司令员认真听取汇报，从深刻理解维和任务，在实践中不断提高维和能力、加强思想政治教育三方面向与会官兵深入阐释我维和行动。朱大使勉励我官兵在完成任务的同时，注意保护好自身安全。现场官兵一致表示将尽全力完成任务，传承中马友谊，不辜负祖国和人民重托。”

中国第六批赴马里维和部队今年4月18日在陆军第80集团军某部正式组建。维和部队共395人，包括170人的警卫分队、155人的工兵分队和70人的医疗分队。其中警卫、工兵分队分别由第80集团军某合成旅和某工程防化旅为主组建，医疗分队以某部医院为主组建。

今年5月，第六批赴马里维和部队分两批飞赴马里，接替第五批赴马里维和部队。他们将担负为期1年的任务，包括任务区内道路桥梁、机场跑道和营房设施抢修，战区司令部营区安全防卫，伤病员救治和卫生防疫等。

另外值得一提的是，上述中国驻马里大使馆网站的消息还提到，朱大使和尤副司令员随后还赴申亮亮烈士牺牲处哀悼和缅怀。

北京时间2016年6月1日凌晨，中国第四批赴马里维和部队营区遭遇恐怖分子汽车炸弹袭击，申亮亮不幸遇难，年仅29岁。

在马里看望我第六批维和部队官兵之后，据中国驻南苏丹大使馆消息，6月7日至9日，令尤海涛率工作组赴南苏丹检查指导部署在朱巴地区的中国维和步兵营和驻瓦乌的中国维和工程兵大队、医疗分队。

责任编辑：余鹏飞