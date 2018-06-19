专家热议个税法修改：强化了税务机关反避税权力

原标题：财税专家热议个税法修改：力度前所未有，改革举措新

新华社6月19日消息，备受关注的个人所得税法修正案草案19日提请十三届全国人大常委会第三次会议审议，这是个税法自1980年出台以来第七次大修。与此同时，个税征收也将迎来一次根本性变革：工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税；个税起征点由每月3500元提高至每月5000元（每年6万元）；首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除；优化调整税率结构，扩大较低档税率级距……

消息发布不久，财政部部长刘昆对《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》所作的说明也随之公布。此次个人所得税法修改的主要内容包括完善有关纳税人的规定、对部分劳动性所得实行综合征税、优化调整税率结构、提高综合所得基本减除费用标准、设立专项附加扣除、增加反避税条款等六项。

个人所得税法修改的消息不仅牵动着每一位国民的心，还引发了财税专家们的热议。

“此次个税改革不仅力度是前所未有的，而且改革的举措‘新’，有不少举措是首次将要实施的。”6月19日，中国财政科学研究院党委书记、院长刘尚希在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者专访时表示，综合征税、专项扣除和反避税条例，这些新举措都是此次改革的新思路，体现了减负和征税更加公平的两大改革目标。

与刘尚希持相同观点的，还有江西财经大学财税与公共管理学院教授陈荣。他认为，根据居民基本生活水平变化，合理提高基本减除费用标准，能够更好地体现税收公平，体现调节收入分配的作用。

个税改革亮点

“我们国家首次把工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得按年来征税，起征点的标准实际上就变成了一年六万，而不是过去每月多少，因为劳务收入不是按月取得的，所以在征收方法上就得有变化。” 刘尚希认为，此次个税改革的亮点不少，除了综合征税外，还首次增加专项附加扣除。

“设立专项附加扣除，这也是以前没有的，子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项就是考虑到个人的差异性，这样有利于个人所得税更加公平地征税。”刘尚希进一步解释称，目前只是有了方向性和原则性的纲要，未来具体的专项附加扣除方案需要非常详细的说明。

“现在要修改的实际起征点跟原来我们理解的起征点有一点区别，从之前按月计征变成了按年计征，通过6+X的方式来扣除，X就是专项，有几项算几项。” 刘尚希说，“要按照年收入的概念来算账，一年统算账，先扣除六万，然后再算专项扣除，最后再算应交所得税。专项扣除是按月还是年底扣，目前尚不清楚。”

此外，刘尚希还表示，反避税条款亦是此次个税改革的一大亮点。

“以前是很少考虑这个问题的，只要有税就会有逃税、避税，这是征税的永恒矛盾，怎样去堵塞税收的漏洞，减少税收的流失，这次改革就强化了税务机关应有的反避税的权力。”刘尚希在采访中说道。

改革目的：减负、公平征税

“一个是给中低收入者和中等收入阶层减负，二是更加更加公平地征税，同时也通过个税手段来促进分配的调节作用。”刘尚希认为，这是此次改革的两大目的。

“减除标准提高到5000元，会有更多的中低收入群体被纳入免税范围，进一步减轻中低收入群体的税收负担。”陈荣在接受澎湃新闻采访时也认为，工薪阶层的收入提高了，让更多的老百姓受益，才能扩大内需，促进消费，促进社会公平，经济发展才会更有动力。

“优化调整税率结构，扩大较低档税率级距，会使得更多工薪阶层劳动所得适用的税率降低。”陈荣还认为，增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除，这是我国在个人所得税改革中首次适用专项扣除，考虑了个人负担的差异性，符合个人所得税体现公平的基本精神，是分类与综合相结合的个人所得税改革推进的重要一步。

责任编辑：余鹏飞