县政府官方平台数据“穿越” 回应：操作不当所致

原标题：陕西西乡县一官方平台数据“穿越”，回应：操作不当，已批评

近日，有网友发布消息称，陕西西乡县民情直通车信息平台上有的公示信息“穿越”了。

网页截图

根据网友早前截图，有的信息上报时间显示为2018年9月10日，还有多条信息的上报时间为2018年12月末。

针对此事，西乡县委宣传部官方微博@西乡宣传 于6月19日晚间作出回应，近日，西乡县民情直通车服务平台上出现个别民情事件处理时间显示不当的问题。经调查，发现是个别网格员操作不当所致。“我们第一时间约谈了当事人，进行了严肃的批评教育，防止以后再发生类似事件，同时对网站信息进行维护。”

回应称，下一步，西乡县将进一步加大对全县网格员的教育培训力度和日常监管工作，依托民情直通车信息服务平台，不断畅通为民服务的通道，同时加强网站安全管理，及时扫描漏洞，确保网站运行正常。

据其介绍，近年来，为实现对群众事务的主动介入、快速反应，西乡县探索运用“网格化+网络化”模式，建立了县民情直通车信息服务平台，为广大基层群众搭建起了查询信息、表达诉求、审批服务的网上通道。

责任编辑：余鹏飞