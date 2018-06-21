中国药企加大研发投入 志在跻身全球制药最前沿

原标题：港媒：中国药企加大研发投入 志在跻身全球制药研究最前沿

参考消息网6月21日报道 港媒称，在中国各地的制药研究机构中，大批科学家正不知疲倦地与西方同行在从基因工程到革命性癌症治疗方案等领域展开竞争。

据香港亚洲时报网站6月20日报道，中国的目标是使中国跻身全球制药研究的最前沿。得到政府的鼓励的中国公司极其乐观，私人投资者也被该行业巨大的增长潜力所吸引。中国是仅次于美国的第二大制药市场，而且还有很大的增长空间。

据麦肯锡咨询公司称，中国医疗保健行业的风险投资额从2013年的10亿美元增长到2017年的117亿美元。

报道称，生物技术公司百济神州等中国企业的目标是从全球制药企业手中夺走市场份额，因为后者在传统上主导着国内的医药销售。如果中国企业可以在国内竞争中成功，它们将试图打入外国市场。

报道还称，2015年，政府决定修改阻碍创新、延缓审批程序的规定，促进了这一计划的实施。现在，新药物可以更快地进入市场。

报道指出，根据旨在升级中国制造业的一项战略行动计划，药企有望开发新的靶向疗法、抗体和疫苗并在干细胞研究方面取得突破。

责任编辑：张迪