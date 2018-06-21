原标题：英媒关注中国限制农用抗生素：还须纳入新措施
参考消息网6月21日报道 英媒称，福建福州高山上窸窣作响的竹林包围着一小片畜牧场，这是中国很罕见的试验畜牧场，这个畜牧场摒弃了工业化养殖，转而进行自然畜牧。
据英国《卫报》网站6月19日报道，孙先生曾在工业化养殖行业从业多年，现在他希望创造一个“尊重自然和生命规律”的畜牧空间。他梦想生产出高品质的有机产品——蜂蜜、鸡蛋、猪肉、鹅肉、鸡肉和鱼肉——并创造一个让人们分享自然畜牧知识和想法的平台。
报道称，这个畜牧场占地仅有120英亩（约合48.6公顷——本网注），由农学专业学生打理，拒绝抗生素，猪和鸡可以到处溜达。
激发孙先生这样做的部分原因是他对中国畜牧场越来越多对动物使用抗生素和生长激素的深深担忧。他告诉《卫报》：“上个世纪后期，人们变得不爱吃肥肉，爱吃瘦肉，因此工厂开始生产莱克多巴胺，让动物变得更有肌肉。然后莱克多巴胺被禁，他们便停止生产，消费者的确能对工厂的决策产生影响。”
中国目前是全球最大的农用抗生素消费国。中国科学院2013年研究发现，中国每年消费16.2万吨抗生素，其中52%用于畜牧业。多年来，中国农民购买及使用抗生素都无需任何处方。
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