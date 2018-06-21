周强：对抗拒干预执行等零容忍 决不姑息评估作假

原标题：周强：对抗拒执行、干预执行等行为零容忍，决不姑息评估作假

全国高级法院院长座谈会现场 中华人民共和国最高人民法院网站 图

6月20日至21日，全国高级法院院长座谈会在京召开。最高人民法院党组书记、院长周强强调，“基本解决执行难”正处于决战决胜的关键期，要继续加大强制执行力度，用足强制手段，对抗拒执行、规避执行、干预执行的行为零容忍，绝不姑息评估弄虚作假等行为。

会议要求，要继续针对社会关注度高、民生利益关系大的重点案件和突出问题，部署集中执行、专项执行行动。要提高新收执行案件的办理效率，加大对旧存案件的清理力度。要坚决防止出现只为数据过关，故意压制立案、谎报结案方式或者拖延结案的情况，对违规操作的要及时纠正、严肃处理。

会议还要求，要强化对消极执行、选择性执行以及乱执行的督查问责，对当事人反映集中的问题，坚决严肃查处。要进一步规范终本案件管理，严格按照终本规定完善工作程序，认真落实约谈申请执行人规定，充分保障申请执行人的知情权、参与权和监督权，确保终本案件经得起检验。要运用信息化手段推进执行公开、加强执行监管，严格落实办案流程要求，及时录入节点信息，确保全程留痕。要加强失信被执行人名单管理，对违规纳入失信被执行人名单、不及时屏蔽或撤销信息等问题要及时整改。

会议要求，要继续完善网络查控系统，不断扩大网络查询覆盖面，拓展与地方金融机构及财产登记管理部门的协作，“点对点”“总对总”同步推进，实现网络查控全覆盖。要进一步完善网络司法拍卖制度，优化上网和竞拍流程，完善评估程序，提高网拍率和网拍法院适用率。

会议强调，要强化与协助单位的网络对接与信息共享，实现对失信被执行人联合惩戒的自动识别、自动拦截、自动惩戒。要积极研究应对被执行人翻新花样规避执行的情况，探索通过政府购买服务以及调动当事人、律师积极性等方式，促进解决查人找物、财产变现等难题。

会议要求，要将执行信访工作作为一把手工程，将执行信访工作纳入执行质效管理考核体系。要进一步加强信访工作长效机制建设，就地督促解决消极执行、错误执行、长效机制不健全等问题。要推动信访案件办理规范化，实现对执行申诉信访案件常态化监管。

会议要求，要对照评估指标体系，积极配合做好第三方评估工作。各级法院要对照开展自评自估、自查自纠，认真做好资料收集、数据提供等工作，确保评估结果客观真实。对于弄虚作假、欺上瞒下，玩文字游戏、数字游戏的，要依纪依法严肃追究相关人员责任，决不姑息。

责任编辑：余鹏飞