“贪吃局长”受审：两年多饭局千场 最多1天5场

原标题：山东东营“贪吃局长”翟宝山受审：两年多饭局千场，牌局不断

澎湃新闻记者 宋蒋萱 综合报道

据山东省检察院微信公号消息，2018年6月22日上午9时，东营市地方税务局原党组成员、稽查局局长翟宝山涉嫌受贿一案在东营市东营区法院开庭审理。

此前，东营市纪委监察局曾以严厉措辞刊发“以翟宝山腐败案例为镜鉴”专栏文章，称翟宝山为“彻头彻尾的贪吃局长”，把单位当成捞钱的“店子”， 翟宝山之妻是其严重违纪违法的背后推手。

文章指出，翟宝山称“权力平时感觉不出，办私事谋私利还真管用”，正是存在这种错误的权力观，翟宝山利用手中的权力，大肆捞钱，疯狂敛财，最终把自己“捞”进了无底深渊。

“工作几十年，一半时间跟捞钱有关”

翟宝山出生于1963年，曾任广饶县交通局交通管理站职工；广饶县税务局城关税务所干部，丁庄税务所干部、副所长，稽征股副股长，直属分局副局长；广饶县地税局党组成员、副局长等职务。2016年3月，翟宝山任东营市地税局党组成员、稽查局局长，2017年7月，他因涉嫌严重违纪被查。

东营市纪委监察局于2018年初刊文称，经查实，2005年7月至2017年3月，翟宝山利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取、收受他人钱款近500万元，接受各类礼金、消费卡300余万元；另有涉嫌受贿、不能说明来源资金500余万元。

文章称，翟宝山说，反思自己的前半生，可以用一个“捞”字来概括，在自己工作的几十年时间里，有一半时间跟捞钱有关，把单位当成捞钱的“店子”，自己就是“店老板”。

文章披露，翟宝山曾经向油田一改制企业负责人打招呼，为一企业老板争取到了棚户改造项目。他认为这个项目让该企业老板赚了大钱，之后不久，便先后两次以“借钱”的名义向该企业老板索要240万元。该老板心里很清楚，所谓的“借钱”，只是翟宝山的借口，实际是变相索要，给了他就有去无回。因此，每次他都以外面很多欠款还没有收回来、公司目前正用钱、手头比较紧等理由，试图搪塞过去。翟宝山却死皮赖脸，隔三岔五约一些“朋友”到该老板的企业食堂吃饭，并创造单独说话机会向他“借钱”，还多次主动给该老板打电话，问有没有还没结算的工程款，可以帮着催要。

被指帮企业讨债，向油田企业推销茶叶

“大到几千万的建设工程，小到几万、十几万的茶叶、干果、服装等日用品推销，他都有求必应，自己办不到的就托其他朋友帮忙，不放过任何捞钱的机会。”——东营市纪委监察局的文章指出，无论是作为市地税局油田分局局长还是稽查局局长，翟宝山主要职责都是收缴税款，他反而利用自己的职务影响和手中的权力，大搞第二职业，通过帮“朋友”向油田一些单位催要工程款、承揽工程、推销生活用品等方式，收受“好处费”；帮企业讨要欠款，变成一名“讨债员”。

该文章披露，翟宝山曾两次帮助“朋友”向油田一企业推销茶叶，对此，该企业负责人很无奈地说：“翟宝山向我提出推销茶叶时，我也很不愿给他办，但是我们集团下属好多家公司都在他的单位纳税，如果不答应，怕他会在征税工作中难为我们。”

有一次，一位企业老板到办公室找到翟宝山，称油田一单位拖欠他不少货款，让翟宝山帮忙讨要。翟宝山与他聊了几句后，就借口有事出去了，等他回到办公室时，该老板已经离开，并把装有10万元现金的塑料袋放在了翟宝山办公室门后的纸箱里。在翟宝山的直接过问和督促下，欠款很快拨付到位。

东营市纪委监察局披露，在帮人“讨债”带来的巨大利益驱使下，翟宝山的私欲不断膨胀，已经不再仅仅满足于帮人催债，而是进一步拓展“业务”，拉长获利链条，先帮忙承揽工程，收取“好处费”，后找人催要欠款，再收取“好处费”。在一次饭局上，一企业老板请翟宝山帮助承揽一消防工程，并送上10万元现金；在翟宝山的关照下，该老板顺利拿下该项目，签订施工合同后，又送给他10万元；项目完工后，该老板又让翟宝山帮忙催要工程款，再次送上9.8万元。仅这一个项目，翟宝山就先后三次收受“好处费”总计29.8万元。

两年饭局近千场，酷爱打牌

据东营市纪委监察局披露，执纪审查人员查阅翟宝山的工作笔记本，发现上面记录的内容涉及工作的极少，大多是跟吃饭有关，吃饭的时间、地点、人员都清晰记录。

经执纪审查人员统计，2015年1月至2017年5月期间，他参加各类饭局900多场，其中2015年353场、2016年405场，几乎每天都有场，多数情况下每天2—3场，最多的一天多达5场，其数量之多、场次之密，令人瞠目结舌。

同时，翟宝山不仅爱“吃”，还爱“玩”，酷爱打牌也是名声在外。他不仅业余时间玩，还占用工作时间玩。下午一上班，他就到处找地方喝茶、打牌，不仅去企业老板办公室，还去私人会所。一位企业老板说：“翟宝山经常到我办公室喝茶、打扑克，一坐就是一下午，晚上在附近饭店吃个饭，饭后继续打牌。”

一个小企业老板为巴结讨好翟宝山，经常替他买单，由于没有从翟宝山那里得到预期的回报，抱怨道：“翟宝山请客吃饭、唱歌桑拿……都叫我来替他结账，一年光花在他身上就十几万，却没给我帮多少忙，后来我都不愿搭理他了。”

责任编辑：张义凌