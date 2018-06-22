红通人员赖明敏回国投案 系中行江门分行原行长

原标题：“百名红通人员”赖明敏回国投案

新华社北京6月22日电 2018年6月22日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经中央有关部门和广东省委、省纪委长期不懈努力，“百名红通人员”赖明敏回国投案，并主动退赃。截至目前，“百名红通人员”已到案53人。这也是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》后，第2名投案的外逃人员。

赖明敏，又名赖敏，男，1952年出生，中国银行江门分行原行长，涉嫌贪污罪，2001年8月外逃至澳大利亚。2005年12月国际刑警组织对其发布红色通缉令。

赖明敏外逃17年，他的归案是中央追逃办及其成员单位坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于追逃追赃决策部署的积极成果，也是广东省深化国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能的具体实践。中央追逃办负责人再次正告在逃腐败分子，认清形势，放弃幻想，早日认罪服法，改恶从善重新做人才是唯一出路。

责任编辑：刘德宾 SN222