对照检查材料自我批评年年雷同 这两单位被通报

原标题：对照检查材料、自我批评意见年年雷同，福建惠安两单位被通报
“支部班子成员个人对照检查材料、自我批评意见年年雷同”、“2016、2017年度《述责述廉报告》仅更换标题、内容基本一致”……
6月22日，福建省惠安县纪委监委在泉州市纪委监委网站上通报了2起形式主义官僚主义典型问题。
其中， 惠安县市政公用事业管理局系统党委及下属党支部存在文件材料照抄照搬、应付巡察和落实工作不力等形式主义官僚主义问题。
其一是党建工作文件、材料照抄照搬。系统党委2017年创建服务型党组织工作实施方案、工作总结通篇网络抄袭，出现“街道、社区等基层党组织”“我市”等内容；2014年至2018年，局机关、市政公司、园林处、污水管网等党支部有的支部党建工作总结、班子组织生活会材料、支部班子成员个人对照检查材料、自我批评意见年年雷同。
其二是部分学习记录内容造假。系统党委中心组和局机关、环卫处、市政公司、园林处等党支部有的超前学习中央有关领导讲话、“两学一做”学习教育、十九届三中全会精神等内容，部分支委会会议记录和党课内容照搬往年记录。
惠安县海洋与渔业局党组及个别班子成员也存在材料照抄照搬等问题。
通报指出，局党组制定的《2016年度落实党风廉政建设主体责任实施意见》照抄照搬2015年度文件；个别领导班子成员学习十九大精神心得体会网络抄袭，2016、2017年度《述责述廉报告》仅更换标题、内容基本一致，且有的表述提法过时。
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