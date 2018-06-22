原标题：民进党要解散？资深党员宣布退党：陆续还会有

资深民进党党员王敏行宣布退党。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网6月22日电 这两天，民进党内讧有点严重。继“台独”大佬吕秀莲宣布退党后，22日，民进党又一党员宣布退党，并称“我退党之后，未来还会有人陆续退党。”

民进党资深党员宣布退党：还会有人陆续退

据台湾《联合报》报道，今年角逐民进党台南市党部主委的资深党员王敏行，22日宣布脱党。谈及退党的主因，他称“现在的民进党，党内利益派，绑架价值派”，并表示，从现在开始他不再是民进党员，也不对民进党执政有任何期待。

“我退党之后，未来还有人会陆续退党”，王敏行透露，原本有20多人要相约一起退党，但他认为每个人退党的理由不同，没必要一起行动，他不满民进党已被派系掌握，批判民进党的价值已被绑架。

王敏行称，5月参选民进党台南市党部主委，是希望能在年底岛内的“九合一选举”中，整合初选后支持者分裂的情感，未料民进党市长参选人黄伟哲近日嘲讽他，让他感觉明显受辱，因此决定自己先行宣布退党。

“台独”大佬：民进党已经跟我没关系了

据台媒早前报道，台湾地区前副领导人吕秀莲5月30日通过助理宣布退党，并称“要跟民进党说byebye”。吕秀莲此举为台湾政坛抛下震撼弹。31日晚，吕秀莲自马来西亚返抵台湾时，面对镜头再度证实“从昨天晚上开始，民进党就跟我没关系”。

台媒揭露了吕秀莲退党的原因称，民进党“中执会”5月30日晚间通过决议，决定2018台北市长由“立委”姚文智出征。人还在马来西亚参访的吕秀莲听闻消息，第一时间发声：“对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”（海外网 李萌）

责任编辑：刘德宾 SN222