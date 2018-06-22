原标题：台媒：蔡英文再不悔改 将被两千万台民众彻底抛弃

海外网6月22日电 近日，台湾民意基金会最新民调显示，台民众中，对大陆有好感者首度多于反感者。该基金会董事长游盈隆指出，在民进党刻意恶化两岸关系之际，这一民调或成为台湾社会转变的一个重要节点，同时也是对台当局的一个警醒：蔡英文和民进党如果再不反省自身，一意孤行，不思悔改，将被台湾两千万民众彻底抛弃。

据台湾“中时电子报”报道，台湾民意基金会最新民调显示，对大陆有好感者首度多于反感者，其中25岁到54岁的青壮年、大学及以上学历的民众占了好感群体的大多数。该基金会的董事长游盈隆表示，这是一个非同寻常的演变。在某种程度上，可以看作台湾两千多万民众对两岸关系做出了新的思考和选择。

台媒称，蔡英文“执政”两年来，拒不接受“九二共识”、不承认两岸同属一个中国、还大搞“去中国化”，从教育和文化政策上否认中国认同，让年轻人从根本上与大陆产生疏离，造成两岸关系的紧张。然而即便民进党如此费尽心机，却依然难挡两岸民众交流的迫切愿望。这次的民调就是对蔡当局的一个警讯。

从此次民调来看，台湾民众已清楚目前的困境在哪儿，他们越来越不吝啬对大陆给予肯定，也愿意将大陆作为发展的首选。民进党若再执迷不悟，不思悔改，就不要怪台湾民众狠心抛弃。

台媒指出，民进党目前最需要做的就是放下敌对的心态，停止对“统独”意识的操弄，因为这些无助于台湾发展和民众幸福。这次的民调就是在提醒蔡当局，请以台湾民众安全福祉为念，好好改善与大陆的关系。

正如国台办发言人马晓光所说，两岸关系能否拨云见日，关键要看台当局的态度。尽早承认“九二共识”，认同两岸同属“一中”，两岸关系就能回到和平发展的正确方向上来。两岸关系好，台湾同胞才会好，这是一个简单而朴实的道理。（海外网 张莎莎）

责任编辑：刘德宾 SN222