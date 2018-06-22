报告建议：用普惠税优撬动养老金第三支柱发展

原标题：报告建议中国用普惠税优政策撬动养老金第三支柱发展

中新社北京6月22日电 （记者 王恩博）随着老龄人口占比提升，中国养老保障压力日益加大。中国保险行业协会22日在北京发布报告建议，中国应建立多样化养老保障体系，用普惠税优政策撬动养老金第三支柱发展。

图为民众在西宁市第一人民医院使用网络终端查询就医信息。 中新社记者 张添福 摄

养老金体系的第一支柱是指政府承担的基本养老，第二支柱是企业年金，第三支柱是个人商业养老保险。目前中国基本养老保险“一支柱独大”，个人商业养老保险替代率远低于国际水平，难以满足民众养老需求。

这份《中国养老金第三支柱研究报告》指出，发展保障模式的养老金第三支柱，突出商业保险在第三支柱中的主导地位，可有效实现商业保险在养老保障体系中的两个基本定位：一是基本养老保险的有力补充，二是国家养老储备金的重要来源和组成部分。

中国官方已注意到这一点。继去年国务院发文要求加快发展商业养老保险后，酝酿已久的个人税收递延型商业养老保险试点也于日前启动。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生在解读报告时说，通过税收优惠政策提升商业养老保险需求，将有助于增加养老金账户持有人选择，提高税优政策惠及范围，提高商业养老保险供给效率。

但报告也提出，延税型优惠政策对高收入纳税人群有较好激励作用，中低收入人群却可能因达不到起征点而无法享受政策福利，因此建议未来考虑引入直接补贴模式，促使税优政策走向普惠，提高第三支柱替代率。

另外值得注意的是，养老金是民众的“养命钱”，要保证其安全稳健，需要建立行之有效的监管框架。

对此报告认为，第三支柱税延养老保险产品设计一定要以资金安全为底线，要求收益稳健、长期锁定，满足资金的安全性、收益性和长期性管理要求。同时，基于中国金融监管现状，有关方面应打造功能监管与主体监管相结合、多部门合作的养老金第三支柱监管模式。

责任编辑：桂强