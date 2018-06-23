原标题：鼓噪美台“建交”？美议员给台当局灌毒药

据外媒报道，美国联邦众议员达纳·罗拉巴克尔20日提出决议案，呼吁美国政府与台当局“恢复外交关系”，承认台湾为“主权独立国家”，而台当局竟第一时间回应称“非常感谢”。学者认为，美国政客打“台湾牌”将得不偿失，会对中美关系、两岸关系产生恶劣影响，但对一些所谓“友台”势力抬头，要密切地关注其动态发展。

提案等于开启国会立法程序

据新加坡《联合早报》6月21日报道，罗拉巴克尔是美国国会“台湾连线”共同发起人之一，长期支持台湾。这些所谓“友台”势力在美国国会是一种怎样的存在？

北京联合大学台湾研究院两岸关系研究所所长朱松岭在接受参考消息网采访时指出，美国国会中长期存在部分所谓“友台”议员，他们通过加入“台湾连线”、推动涉台提案、推动美台互访等方式干涉两岸关系。

朱松岭强调：“美国国会在中美关系中长期扮演着特殊角色，有时可以对中美关系起到反向的作用。美国国会中长期存在‘台湾连线’这个非正式组织，在干涉两岸关系方面起到非常重要的作用。”

▲美国众议院资料图

厦门大学台湾研究院政治所所长张文生在接受参考消息网采访时亦提到，所谓“友台”势力在美国国会应该说力量还是比较强的。美国国会很多议员主要是基于意识形态上的立场支持台湾，当然也有所谓美国国家利益的考虑。

而关于此次罗拉巴克尔提出的决议案究竟意味着什么，朱松岭介绍说，提案是美国国会议员立法行为的起点，也是干涉两岸关系的重要切入点。

他指出，议员的提案一般包括四种不同类型，即法案、联合决议案、决议案、协同决议案。前两者需要总统批准成为法律，后两者只在院会通过，旨在形成对某个议题的一致意见。美国国会的提案程序相当简单，参议员得到主持人许可就可以当众宣布提出议案，众议员则是把正式文本交给书记处或者扔进提案箱就算提案。如果是参众两院议员联合提出，则分别进入程序。提案提出后，经过专门委员会审议后，如果能够进入国会辩论，表决，就成为法律。

需密切关注美“友台”势力动态

媒体观察，近两年来，美国国会支持台湾方面的力度有所升温，并且随着特朗普政府相关主管官员陆续到位，尤其是一些“亲台”人士上任，美国对台政策的一些限制性做法正被重新评估调整，包括评估美台军舰互访、解除美台官员互访限制等，乃至日前参议院刚刚通过的“2019财年国防授权法”草案中，还加入了建议美军应适度参加台方军演的条款。

具体到这次美国国会议员提案鼓吹美台“建交”，张文生表示，这个提案在美国国会应该不会有多少市场，因为对于美国政府来说，如果它选择跟台当局“恢复外交关系”，那就意味着跟中国大陆断绝外交关系，这其中的利弊选择显而易见。“绝大多数美国国会议员心里也是很清楚的。”

▲“美国在台协会”新馆资料图（中时电子报）

张文生表示，美国国会有些人打“台湾牌”，一方面会加剧中美之间的对立和冲突，使得中美关系的摩擦变得更多、更复杂，中美之间的民意对立也有可能上升。另一方面，这种举动也会对台湾当局、岛内“独派”势力带来一定的影响。“美国议员鼓吹美台‘复交’，蔡英文当局将受到一定的所谓‘鼓励’，岛内‘台独’势力也会趁机抬头，更加嚣张，反过来就会影响两岸关系，使得两岸在‘统独’立场上的对立更加加剧。”

朱松岭的观察则显示，特朗普上台后，为促使中国在中美贸易问题中作出重大让步，不惜进一步动用“台湾牌”，这种情况下的涉台提案就格外引人注目。

▲特朗普

朱松岭发出警告，当前美国国会所谓“友台”势力在进一步抬头，我们要极为密切地关注其动态发展，极为谨慎地应对美台之间相关措施的联动。他说，“事若如此，将会拉抬两岸关系的紧张程度，逼迫两岸关系向着大家都不希望看到的方向行进。”

张文生则提醒，无论美国政府也好，美国少数“反华”势力也好，打“台湾牌”都将得不偿失。它对中美关系、两岸关系不会产生正面的影响，也不可能达到相关目的。“台湾问题涉及到中国的核心利益，涉及到中国的领土主权，中国不可能退让。对于美国出现少数声音试图鼓吹与台湾‘复交’，美国政府不敢尝试，也不会去尝试。”（完）

责任编辑：霍宇昂