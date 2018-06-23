郑州外国语新枫杨学校有3名学生坠楼 校长被停职

原标题：郑州一学校3名学生坠楼无生命危险 校长被停职

中新网6月23日电 据郑州市教育局官方微博消息，6月20日21时14分晚自习课间休息时，在郑州外国语新枫杨学校中教楼和行政办公楼三楼连廊处，因栏杆突然断裂，导致3名高一年级男生坠落到一楼。目前3名学生均无生命危险，该校校长袁拓实已被停职。

图片来源：郑州市教育局官方微博。

事故发生后，该校值班领导、教师和校医立即冲向现场，进行急救处理，并拨打了120急救电话。21时20分救护车赶到现场，立即将学生送往医院。在送治的同时，该校向郑州市教育局报告，并迅速联系学生家长，同时向公安机关报案，配合现场勘查。

接到报告后，郑州市教育局党组书记、局长王中立第一时间赶到医院指挥救助，责令学校本着学生生命高于一切的宗旨，不惜一切代价全力配合医院和家长对学生进行救治。同时要求学校各部门负责人24小时全员待命，积极配合，妥善处理后续工作。

郑州市教育局对这起事故高度重视，迅速成立事故调查处理领导小组，立即展开调查处理工作。经研究，郑州市教育局责令郑州外国语新枫杨学校理事会对该校校长袁拓实作出停职处理决定，待事故调查结束，进一步对相关责任人依规依纪严肃处理。

郑州市教育局将全力指导该校做好学生的救治和家长的安抚工作，确保家长情绪稳定，维持学校正常教学秩序。

郑州外国语新枫杨学校协调了国内数位专家至医院参与会诊救治，3名受伤学生分别在郑州市中心医院高新区分院、郑州大学第一附属医院、中国人民解放军第153中心医院接受救治，经专家会诊，目前3名学生均无生命危险。

事故的发生，暴露出学校在安全工作中存在作风不扎实，工作不到位的现象。郑州市教育局决定，迅速在郑州教育系统开展安全检查整顿活动，进行拉网式排查整治，不放过任何死角，彻底消除安全隐患，坚决杜绝类似事故发生。

责任编辑：霍宇昂