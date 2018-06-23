美高官:美军再不纠错 2年内将失去对华技术优势

原标题：美高官：美军再不纠正错误 2年内将失去对华技术优势

[文/观察者网 堵开源]美国海军学院新闻网（USNI news）报道，本周四（6月21日）美军参谋长联席会议副主席和前副国防部长在智库“新美国安全中心”会议上表示，中国目前在人工智能、高超声速等领域已经取得领先地位，如果美国在其7000亿美元军费投资的方向上再不纠正此前的错误，两年内美国将失去对华总体军事技术优势。

美国负责技术发展的前国防部副部长沃克

但有意思的是，2013年就任这一职务时，沃克的说法和现在可正相反，认为美国不必在意中国的“局部技术发展”，只要坚持自己的发展道路就行。当时他举例说，法国海军历史上比英国更喜欢新技术，蒸汽战舰、鱼雷、潜艇等新武器都是法国首先使用，但是英国仍然牢牢掌握世界霸权……（图为英国1939年阅舰式绘画）

沃克任内大力推进“分布式杀伤”等，强调“立足现有技术”增强作战能力，其中典型代表是LCS濒海战斗舰上的“长弓地狱火”小型多用途导弹……换言之，当时的沃克仍然“活在梦中”，准备让美军以对付伊朗海上游击队的武器去对付中国

卸任后的沃克有点如梦方醒：“我们应该准备好大吃一惊”……（图片：2016年美国海军学院报告配图）

美国前国防部副部长罗伯特·沃克表示，如果与中国发生任何军事冲突：“我们应该准备好大吃一惊”，不仅仅因为中国大力投资加强军事力量的现代化，更重要的是中国正努力投资下一代军事技术。

沃克表示，北京在这方面十分认真，他声称，习近平主席已经要求解放军做好2020年成功台湾的准备，那之后十年，中国要成为人工智能领域的领先国家。

沃克说，中国想要在AI领域“成为先行者”，他们将大力发展物联网、大数据、机器学习技术，“他们将用这些技术来超越美国。”

而美国空军中将保罗·席尔瓦在这次会议上则表示，五角大楼需要投资研究那些可以给美国在与中俄对抗时不对称优势的技术。“我不会研究和他们针锋相对的东西，我们要弯道超车，”席尔瓦表示。

沃克说，到2015年，中国的军费已经增长了620%，而且继续增加，他们的重点是精确打击武器，而且在远距离上的打击能力越来越强。北京和莫斯科已经发现，将资金投入弹道导弹的收获，要比重金投入打造全球空军要大，尤其是全球空军所需要的维护和后勤方面。如今，美国为了保障世界各地的大量军事基地投入了过多的资金，这让它付出巨大的代价才能赶上差距。

俄罗斯和中国也在将大量的资金投入到研究如何“抗衡”美国作战网络方面，他们的目标是“瘫痪敌方作战体系和内部联系”这意味着发起持续的，密集的网络攻防，沃克说。

他说，越来越多的迹象显示，中国在电子战、网络战、反卫星系统等方面正在取得优势，此外还有高超声速、电磁炮。

他表示，中国未来的作战概念是“快速有效打击”，通过先发制人的密集齐射，压倒防御，中国的理念是：“看得远，打得远”。

当DF-XXB洲际导弹的高超声速弹头划破长空的时候，美国人似乎终于如梦方醒……

沃克说，中国的进步有5个支撑脚，首先就是国家资助的工业和技术间谍活动，这今天仍在持续，而且中国正将其注意力集中到美国仍有优势的传感器技术方面。

空军的席尔瓦中将则表示，中国为了超越美国正不择手段，他们推行“学习、购买和窃取”三步走的策略，来打开美国和其他国家先进技术的大门，这可以降低其自己的科研成本并将节省下来的经费用到其他方面。

沃克说，当中国发现自己在某一方面落后，他们将“尽最快速度，填补技术空白”，这种“无止境的强烈欲望”最终将“让他们取得技术优势”。

沃克认为，美国的新国防战略终于将中国和俄罗斯列为主要竞争对手，这是很重要的，因为”这是我们必须赢得的一场竞赛。”他说。

责任编辑：张申