原标题：北京高考成绩今公布 高分考生明显增多

中新网北京6月23日电（记者杜燕）23日12时，北京高考成绩正式公布。根据已经公布的考生分数分布统计，今年文史类700分（含加分）以上6人、理工类700分（含加分）以上有53人；文史类650分（不含加分）以上考生有685人，理工类650分（不含加分）以上人数达到2375人，高分人数较去年明显增多。

资料图：高考结束，一名考生从考场跑出。 中新社记者 陈超 摄

高分人数较去年明显增多

今年，北京共6.3万余考生参加高考。23日，北京发布考生高考成绩和高招各批次录取最低控制分数线的同时，也会向社会发布了考生分数分布情况。

根据公布的分数分布情况，今年文史类700分（含加分）以上考生有6人、理工类700分（含加分）以上考生有53人，其中705分（含加分）以上考生有14人。相比去年文史类最高分为690分、理工类为705分，高分人数明显增多。

与此同时，650分以上以及600分以上考生人数明显增多。去年，高分考生中，650分（不含加分）以上的，文史类有229人、理工类1370人；600分（不含加分）以上的，文史类1697人、理工类7067人。

而今年，650分（不含加分）以上的考生，文史类有685人、理工类有2375人；600分（不含加分）以上的，文史类有3072人、理工类有8145人。

北京市教育考试院副院长袁槐莲介绍各科成绩时表示，今年，文史类语文平均分为98.78，最高分140分；数学平均分105.86，最高分150分；英语平均分101.22分，最高分147分；文综平均分204.7，最高分290分。

理工类语文平均分101.85分，最高分141分；数学平均分107.89分，最高分150分，英语平均分110.56分，最高分149分；理综平均分201.45，最高分295分。

袁槐莲指出，从评卷结果来看，2018年北京卷对各层次的考生都提供了较好的展现空间。考生成绩整体呈现正态分布，具有良好的区分度。

志愿填报合理设置梯度

根据工作安排，6月25日8时—29日20时，统考考生将填报本科志愿，单考考生填报单招志愿。高职专科志愿的填报时间为7月25日8时—26日20时。

袁槐莲强调，今年北京市本科录取共设置三个批次，即本科提前批、本科一批和本科二批；专科录取共设置两个批次，即专科提前批和专科普通批。建议广大考生在志愿填报前多向高校招生办、区高招办以及所在学校老师咨询，听取他们的志愿填报辅导意见和建议，找准排名，准确定位。同时，要进一步熟悉和掌握各项招生政策，知晓录取原则和投档规则，特别是要深入了解有关院校、专业的录取要求，合理设置志愿梯度，科学填报好自己的高考志愿。

录取实行分批次、按志愿录取

袁槐莲称，根据教育部规定和北京市实际情况，今年北京市招生录取继续实行分批次、按志愿录取的模式，实行“学校负责、招办监督”的录取原则。参加不同批次录取的高校，分别执行不同批次录取最低控制分数线。

本科提前批（A段）、本科一批、二批及专科提前批、专科普通批考生在填报志愿录取结束后，将根据计划完成情况依次进行批次分数线上征集志愿录取，如线上征集不满，视情况决定降分征集志愿录取。录取期间，各批次志愿征集信息，将适时通过考试院网站进行公布，请考生届时密切关注考试院网站发布的相关信息。

录取时间：7月6日至8月3日，主要日程如下：

军事、公安等院校体检、面试合格名单汇总时间为7月6日；本科提前批录取7月7日至14日；特殊类型招生录取7月15日；本科一批录取7月16日至19日；本科二批录取7月20日至25日；考生填报专科志愿7月25日至26日；高职单招录取7月27日至30日；专科提前批录取7月27日至31日；专科普通批录取8月1日至3日。

她强调，近年来，社会上有关高校招生方面的信息很多，其中不乏一些不法份子发布虚假信息，趁机“行骗”。希望考生和家长一定要仔细甄别各类招生信息，要以北京教育考试院和各招生院校等渠道发布的信息为准，不要听信各种谣言，谨防上当受骗，谨防“黑中介”招生诈骗行为的发生。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222