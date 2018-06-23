原标题：广州举办日本旅游风情周 纪念中日邦交40周年

广州举办日本旅游风情周 纪念中日邦交40周年 日本商工会供图

中新网广州6月23日电 （记者 郭军）今年恰逢中日友好和平条约缔结40周年，为进一步推动中日友好关系，促进中日商贸、旅游、文化交往，广州正佳广场于6月21日至6月24日携手日本驻广州总领事馆、广东省人民对外友好协会、广州日本商工会、日本国家旅游局（JNTO）香港办事所，联手打造2018日本旅游风情周。

广州举办日本旅游风情周 纪念中日邦交40周年 日本商工会供图

在本届日本旅游风情周上，包括日本国家旅游局以及冲绳、北海道、熊本等14家旅游观光机构设置展区详细推介日本当地特色文化及旅游产品，除此之外，还集合了日本优质酒店及相关旅游产品，同时还有来自日本食品药妆、酒店、贸易、交通运输共计15家参展厂商到场，将日本精彩的旅游及文化活动进行全方位展示。

根据日本国家旅游局日前发布的数据显示，2017年访日外国游客总消费为4.4万亿日元，同比增长17.8%，首次突破4万亿日元大关，创下历史纪录。数据显示，中国大陆游客消费在访日游客总消费中占比最高，达到38.4%。

广州举办日本旅游风情周 纪念中日邦交40周年 日本商工会供图

日本驻广州总领事馆总领事斋藤法雄致辞表示，此次“日本旅游风情周”是日本外务省正式认定的中日友好和平条约缔结40周年纪念活动，是历次在广州举办的日本活动中具有前所未有规模的一次活动。借助本次博览会广泛推广宣传日本观光、文化、美食的魅力，希望让更多的中国人进一步加深对日本的了解。

斋藤法雄指出，近年来日本成为中国游客最热门的出境游目的地之一，除了旅行团常去的东京、大阪、北海道，日本还有很多超美、体验感超棒的地方值得了解。

开幕式现场还进行了精彩的太鼓表演。6月23日-6月24日，主办方还邀请来自日本福岛县的表演嘉宾，现场表演日本特色舞蹈。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222