原标题：黄河流域平均降雨量较往年同期增两成

新华社郑州6月23日电（记者史林静）黄河流域气象服务协调委员会日前在郑州召开工作会议称，今年4月1日至6月20日，黄河流域降水量比往年同期增多22%，黄河防汛的严峻形势初露端倪，沿黄各地要克服麻痹思想，做好防大汛准备。

根据气候趋势预测，今年汛期我国气候状况总体偏差，降水总体呈现“南北多、中间少”的分布，旱涝并重，极端天气气候事件多。特别是汛期主要强降水中心在黄河下游，上游降水也偏多，发生大洪水的可能性在增大。

按照要求，流域内各级气象部门要时刻保持高度警惕，努力做到精细监测、精准预报、精确预警、精心服务，强化责任意识，进一步加强气象监测预警，强化黄河干流和水库汇水区雨情的监测预警，加强暴雨强度、落区、持续时间的预报，做好流域面雨量精细化预报和黄河流域防灾减灾服务工作。

责任编辑：刘德宾 SN222