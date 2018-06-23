4个美军基地准备收容2万名无人陪伴移民子女

原标题：五角大楼：准备在4个美军基地内收容2万名无人陪伴移民子女

美国总统特朗普撤回“骨肉分离”的“零容忍”移民政策后不久，五角大楼有了动作。

据《纽约时报》6月22日报道，美国五角大楼发言人此前一天表示，正准备在4个美军基地内收容多达20000名“无人陪伴的移民子女”，以便越境的移民被捕后家庭成员依然能够团聚在一起。但发言人并未指出，哪4个军事基地将用于收容移民儿童。

路透社消息补充称，虽然尚未做出最终决定，但美国卫生与福利部（HHS）已经评估了德克萨斯州的三个军事基地，并将审查位于阿肯色州的另一个军事基地，该部要求国防部提供临时收留2万名移民子女的能力。据悉，这4个基地为得克萨斯州的戴斯空军基地、古德费洛空军基地、布利斯堡军事基地以及阿肯色州的小石城空军基地。

就在本周三（6月20日），美国国防部长马蒂斯就相关问题也曾向记者们表示，如果收到要求，国防部将会对国土安全部提供支持。“我们曾经安置过难民，安置过那些因地震和飓风而被赶出家园的人，我们将尽一切所能为国家带来最大利益。”不过，他在当时并未直接表明军事基地是否将会用来容纳移民。

据霍芬顿邮报指出，奥巴马政府在2014年推出了类似的政策， 在三个军事基地临时安置了7000名儿童。

非法移民问题在美国长期存在，但今年3月以来，美墨边境非法入境者的数量持续攀升。针对这一问题，美国司法部从今年4月开始实施非法移民“零容忍”政策，非法入境的成年人被关押在移民监狱等候审判，他们的孩子以及自行进入美国境内的未成年人都将被政府强制接管。伴随着儿童被强制与父母分离时哀嚎的视频被广泛传播，让特朗普遭到多方批评与抗议，甚至收到了来自妻子和女儿伊万卡的反对。特朗普最终在20日签署了一项行政命令，撤回了这项“骨肉分离”的政策，才让这场风暴得以暂时平息。

责任编辑：刘德宾 SN222