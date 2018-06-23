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商务部：全国6%的人电视购物 珠宝和收藏品最好卖

商务部：全国6%的人电视购物 珠宝和收藏品最好卖
2018年06月23日 15:41 澎湃新闻
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　　原标题：商务部：全国6%的人电视购物，珠宝和收藏品最好卖

　　近日，商务部发布《2017年中国电视购物业发展报告》，全面展示2017年我国电视购物行业发展状况，分析影响电视购物发展的环境条件，判断电视购物未来发展趋势。

　　细读这份报告，你会发现看似传统的电视购物也有不少让人惊喜的新亮点。

　　和商务微新闻一起三分钟速览报告！

　　那么，哪些电视购物频道才正规呢？

　　数据来源：国家统计局、商务部

责任编辑：刘德宾 SN222

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