原标题：商务部：全国6%的人电视购物，珠宝和收藏品最好卖
近日，商务部发布《2017年中国电视购物业发展报告》，全面展示2017年我国电视购物行业发展状况，分析影响电视购物发展的环境条件，判断电视购物未来发展趋势。
细读这份报告，你会发现看似传统的电视购物也有不少让人惊喜的新亮点。
和商务微新闻一起三分钟速览报告！
那么，哪些电视购物频道才正规呢？
数据来源：国家统计局、商务部
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 89年出生的女干部拟任团委副书记
- 【 军事 】 出鞘：中国侦察舰如何盯梢美日印舰队
- 【 财经 】 学者：个税起征点十年也不可能提到1万
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张学友寄语毕业生:不要为名利进演艺圈
- 【 科技 】 美国军用卫星遭遇网络攻击 黑客威胁加...
- 【 教育 】 北京2018高考成绩出炉 700分以上59人
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有