麦秸打成卷送电厂再利用 农民增收8000万(图)

原标题：麦秸打成卷送电厂再利用 农民增收8000万

石家庄行唐县小麦获丰收，小麦秸秆回收利用加紧进行。近日，记者在只里乡北高里村看到，工作人员使用大型农业秸秆打捆机回收小麦秸秆，回收上来的压缩秸秆送往电厂，作为发电原料进行二次利用，在保护生态环境的同时，增加了农民收入。（文字来源：石家庄日报 图片来源：视觉中国）

只里乡北高里村是行唐县面积最大的村庄，这里有近万亩的麦田，地理条件适宜，小麦生长条件优越，所以秸秆回收示范工作就设定在了这里。

伴随着引擎的轰鸣声，大型农业机械在广阔的农田里进行秸秆收集打捆作业，打捆机沿着收割完小麦的轨迹前行，小麦秸秆接连不断地被收集到机械尾部的容器里，很快打捆成卷。

放眼望去，黄色圆柱形的秸秆压缩成卷，在田间有序摆放，魔术般的场景让人赞叹。

据了解，压缩成卷的秸秆每个大约500斤，三亩地可以制成两卷，当地电厂年消耗小麦秸秆等农林废弃物燃料30万吨，每年为农民带来8000万元收入，同时增加1000余个就业岗位。

据了解，压缩成卷的秸秆每个大约500斤，三亩地可以制成两卷，当地电厂年消耗小麦秸秆等农林废弃物燃料30万吨，每年为农民带来8000万元收入，同时增加1000余个就业岗位。

责任编辑：刘德宾 SN222