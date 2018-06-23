麦秸打成卷送电厂再利用 农民增收8000万(图)

原标题：麦秸打成卷送电厂再利用 农民增收8000万
石家庄行唐县小麦获丰收，小麦秸秆回收利用加紧进行。近日，记者在只里乡北高里村看到，工作人员使用大型农业秸秆打捆机回收小麦秸秆，回收上来的压缩秸秆送往电厂，作为发电原料进行二次利用，在保护生态环境的同时，增加了农民收入。（文字来源：石家庄日报 图片来源：视觉中国）
只里乡北高里村是行唐县面积最大的村庄，这里有近万亩的麦田，地理条件适宜，小麦生长条件优越，所以秸秆回收示范工作就设定在了这里。
伴随着引擎的轰鸣声，大型农业机械在广阔的农田里进行秸秆收集打捆作业，打捆机沿着收割完小麦的轨迹前行，小麦秸秆接连不断地被收集到机械尾部的容器里，很快打捆成卷。
放眼望去，黄色圆柱形的秸秆压缩成卷，在田间有序摆放，魔术般的场景让人赞叹。
据了解，压缩成卷的秸秆每个大约500斤，三亩地可以制成两卷，当地电厂年消耗小麦秸秆等农林废弃物燃料30万吨，每年为农民带来8000万元收入，同时增加1000余个就业岗位。
据了解，压缩成卷的秸秆每个大约500斤，三亩地可以制成两卷，当地电厂年消耗小麦秸秆等农林废弃物燃料30万吨，每年为农民带来8000万元收入，同时增加1000余个就业岗位。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 89年出生的女干部拟任团委副书记
- 【 军事 】 出鞘：中国侦察舰如何盯梢美日印舰队
- 【 财经 】 学者：个税起征点十年也不可能提到1万
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张学友寄语毕业生:不要为名利进演艺圈
- 【 科技 】 美国军用卫星遭遇网络攻击 黑客威胁加...
- 【 教育 】 北京2018高考成绩出炉 700分以上59人
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有