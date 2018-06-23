原标题：哈尔滨“强区放权”首批下放76项事权

新华社哈尔滨6月23日电（记者强勇）记者从哈尔滨市政府获悉，哈尔滨市把“强区放权”作为2018年深化“放管服”的重点，近日下放首批76项事权。

针对市区权责不对等、企业或个人市区“两头跑”等问题，哈尔滨市下发《关于“强区放权”改革第一批下放76项事权的通知》。企业正常退休审核、旅游纠纷投诉调解、公益岗位人员招补录……首批下放事权主要包括审查审批、监督检查、备案证明等，范围包括道里、道外、南岗、香坊等城市6区。

此次“强区放权”是哈尔滨市以改革优化制度供给，提高行政效率的具体举措。哈尔滨市将坚持减上补下、充实基层原则，重点做好市直放权部门与各区承接部门事权交接，并密切跟踪实施情况。据悉，后几批下放事权正在加紧酝酿和准备实施当中。

责任编辑：刘德宾 SN222