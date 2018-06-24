原标题：新华社评论员：谱写中国特色大国外交新篇章——学习贯彻习近平总书记在中央外事工作会议重要讲话

新华社北京6月23日电 题：谱写中国特色大国外交新篇章——学习贯彻习近平总书记在中央外事工作会议重要讲话

新华社评论员

新时代的对外工作如何谋篇布局、再创辉煌？在中央外事工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，全面总结党的十八大以来我国对外工作取得的历史性成就和实践经验，系统阐明新时代中国特色社会主义外交思想，科学回答了新时代如何做好对外工作的重大理论和实践问题，为开创中国特色大国外交新局面明确前进方向、提供根本遵循。

事非经过不知难。党的十八大以来，面对风云变幻的国际形势，以习近平同志为核心的党中央全面推进中国特色大国外交，我国对外工作攻坚克难、砥砺前行、波澜壮阔，经历了许多风险考验，打赢了不少大仗硬仗，办成了不少大事难事，取得了历史性成就。实践启示我们，做好对外工作，要坚持统筹国内国际两个大局，坚持战略自信和保持战略定力，坚持推进外交理论和实践创新，坚持战略谋划和全球布局，坚持捍卫国家核心和重大利益，坚持合作共赢和义利相兼，坚持底线思维和风险意识。

时代是思想之母，实践是理论之源。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势，进行一系列重大理论和实践创新，形成了以“十个坚持”为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义外交思想。这一思想，回答了新时代对外工作的政治保证、历史使命、实践宗旨、理念原则、战略布局、发展方向等基本问题，是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的重大理论成果，是新时代我国对外工作的行动指南，也是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。做好新时代对外工作，最根本的，就是坚持以习近平外交思想为指导，统筹国内国际两个大局，牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步这条主线，谱写中国特色大国外交新篇章。

潜其心，观天下之理；定其心，应天下之变。谱写中国特色大国外交新篇章，把握大势、把准方向是基础。当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局。认清国际形势，要树立正确历史观，鉴往知来、洞悉规律，把握历史前进大势；树立正确大局观，把握本质和全局，不畏浮云遮望眼，不因乱象迷方向；树立正确角色观，在世界格局演变中弄清楚自身地位和作用，科学制定对外方针政策。

纵观人类历史，世界发展从来都是各种矛盾相互交织、相互作用的综合结果。我国已进入实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，准确把握国际形势的演变规律、外部环境的基本特征，就要以正确的历史观、大局观、角色观为指引看中国、观世界。既要把握世界多极化加速推进、经济全球化持续发展、国际环境总体稳定、各种文明交流互鉴等大势，又要重视大国关系深入调整的态势、世界经济格局深刻演变的动向、国际安全挑战错综复杂的局面、不同思想文化相互激荡的现实。只有这样，才能顺势而为、应势而动，科学统筹谋划和推进新时代对外工作。

外交是国家意志的集中体现，必须坚持外交大权在党中央。要增强“四个意识”，坚持维护党中央权威和集中统一领导，形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同局面。根据党中央统一部署，加强谋篇布局，突出工作重点，深化对外工作体制机制改革，建设好对外工作队伍，确保党中央对外方针政策和战略部署落到实处。

思想引领方向，实干铸就辉煌。切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义外交思想上来，以扎实的工作为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同，我们定能开创中国特色大国外交新局面，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国、推动世界和平与发展作出新贡献。

责任编辑：张岩