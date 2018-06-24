原标题：新疆博斯腾湖开湖捕鱼 头鱼30斤重被3.8万元拍卖

“禄、寿、喜、财、头”5种祈福鱼也被依次拍出。 年磊 摄

中新网新疆博湖6月24日电 （年磊 何阳 海潮）“2000元”“6000元”“12000元”……“38000元”！6月23日，在新疆博湖县博斯腾湖大河口（西海鱼村）景区，随着主持人的锤落鼓响，中国·博斯腾湖第十届捕鱼节的“头鱼”（花鲢，重30斤，长1.35米）以3.8万元的价格被拍卖。

当日，博斯腾湖开湖的第一网鱼，创下了2吨的新纪录，其中最大的一尾鱼30斤重的鳙鱼（花鲢），拍出了3.8万元的价格，六条最大的鱼共拍出16.6万元。

头鱼拍卖历来是新疆博斯腾湖捕鱼节上的重头戏之一，当拍卖师把头鱼绑上红绸布，挂在拍卖架上时，竞拍者与游客立即将拍卖台围得水泄不通。

因为“头鱼”象征着喜庆有余的好彩头，所以不少的从事水产经营的商家早早地就来到现场，卯足了劲要争一争，前来瞧热闹的游客也不在少数。

在围观游客的感叹声和欢呼声中，头鱼在几位举牌买主的竞价中显得格外引人注目。最后，一声落锤，让头鱼找到了带走它的“主人”。除此之外，“福、禄、寿、喜、财”5种祈福鱼也被依次拍出，让更多游客带走了更多博斯腾湖的福气。

6月23日，在新疆博斯腾湖里渔民起网捕鱼。 年磊 摄

博斯腾湖是中国最大的内陆淡水湖，是新疆最大的渔业生产基地和全国重要的芦苇产区，湖中乌鳢、草鱼、鲢鱼、螃蟹等10个水产品种和大湖区150万亩水域分别通过国家有机鱼产品和产地认证，是全国最大的有机鱼生产水面，具有丰富的饵料资源，渔业潜力巨大。

为确保博斯腾湖渔业资源可持续发展，当地立法部门规定，每年3月1日至6月20日为禁渔期。在此期间，禁止在博斯腾湖区捕捞、垂钓、并禁止从湖区收购各种水产品。禁期结束后，渔民们都会举行盛大的开湖仪式，尽展挂网捕鱼风采，祈求一年风调雨顺、五谷丰登。

责任编辑：张岩