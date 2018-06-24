邹肖力离任中国驻希腊大使 鼓励中资企业坚定信心

原标题：邹肖力离任中国驻希腊大使

据中国驻希腊大使馆官网消息，6月20日，驻希腊大使邹肖力夫妇离任回国，使馆政务参赞王强及党委委员、部门负责人等赴机场送行。

而在此之前的6月15日，中国驻希腊大使邹肖力及夫人宁懿参赞在使馆举办离任招待会。中资企业代表、希腊主要侨团代表、孔子学院负责人、华文媒体、中文学校校长和留学生代表等近150人出席。

邹大使指出，希腊走出债务危机的过程是重建信心的过程，中远比港项目为此作出了突出贡献。他鼓励中资企业、华侨华人坚定信心，维护信心，增强信心，从中希携手应对金融危机、债务危机中汲取信心和力量，战胜一切困难和挑战，开创更加美好的未来。

上述官方权威媒体消息证实，资深外交官邹肖力已离任中国驻希腊大使一职。

公开信息显示，邹肖力是浙江杭州人，是杭州外国语学校1985届毕业生，长期在外交系统工作，2014年1月出任中国驻希腊大使。

1972年6月5日建交以来，中希两国友好合作关系稳步发展，两国间友好、互信关系日益增强，在联合国及其他国际组织中合作密切。近年来，两国贸易发展较快。2017年中希双边贸易额为51亿美元，同比增长15.5%，其中我出口47亿美元，同比增长13%，进口4.2亿美元，同比增长51.7%。

责任编辑：吴金明