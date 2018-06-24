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黑龙江省招生考试院网络被恶意攻击 教育厅回应

黑龙江省招生考试院网络被恶意攻击 教育厅回应
2018年06月24日 15:57 人民日报
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　　原标题：省招生考试院网络被恶意攻击，应急预案启动：可用电话查分数

　　来源：黑龙江省教育厅

　　全省广大考生：

　　按照预定计划，我省考生6月24日零时可以通过网络查询2018年高考分数。昨天22时，发现我院龙招港网络阻塞。经公安网监部门、联通公司等专家初步分析判断，网络被恶意攻击。通俗地讲，就是来我家访问的路被人故意封堵。考生无法登录网站，有关技术人员连夜查找原因，积极研究解决方案，尽快恢复运转。

　　现已经启动应急预案，可在我院、市（地）、县（区）招考机构及考生所在学校进行现场分数查询，也可电话查询分数：0451—82376052、82376055、82376279。

　　在此，给广大考生及家长造成的不便我们深表歉意，并请大家给予谅解！

　　黑龙江省招生考试院

　　2018年6月24日

责任编辑：霍宇昂

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