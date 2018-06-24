原标题：西安楼市新政：暂停企事业单位购买住房 防止炒房
资料图。 中新社记者 韦亮 摄
中新网6月24日电 据西安市房管局网站消息，6月23日，西安市政府办公厅印发了《关于进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知》，《通知》明确，暂停企事业单位购买住房，防止以企业名义投机炒房。
《通知》强化了商品房预售许可及交易管理。主要有以下几方面内容：
第一，规定预售许可申报面积的最小规模，防止房地产开发企业多次分批、分幢开盘，拖延上市销售时间；
第二，强化商品住房价格申报制度，坚决保持调控决心不动摇，力度不放松，确保西安市住房价格平稳；
第三，调整了西安市住房限售政策，已取得不动产权证书的商品住房再次上市交易，须取得《不动产权证书》满2年，或商品房买卖合同网签备案满3年且取得《不动产权证书》；
第四，暂停企事业单位购买住房，防止以企业名义投机炒房。
《通知》明确支持刚需家庭购房。在购房登记时，登记人按刚需家庭、普通家庭进行分类登记，公证机构、开发企业应按照刚需家庭、普通家庭为先后次序进行摇号，开发企业应提供不低于全部摇号销售房源50%的比例优先满足刚需家庭。
刚需家庭在本类别摇号未中的，可再次参与普通家庭摇号顺序。
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