内蒙古大兴安岭北部原始林区7起火灾扑灭 无伤亡

内蒙古大兴安岭北部原始林区7起森林火灾全部扑灭

无人员伤亡和重要设施损失

中国林业网6月24日14时19分讯 据国家森林防火指挥部办公室消息：

6月21日以来，发生在内蒙古大兴安岭北部原始林区永安山、乌玛和奇乾林业局的7起森林火灾，经过1200名扑火人员（其中森警535人）和7架直升机全力扑救，于24日11时45分全部扑灭，已转入清理看守阶段。起火原因均为雷击引发，过火总面积约137.9公顷，无人员伤亡和重要设施损失。

国家森林防火指挥部要求内蒙古自治区森林防火指挥部要留有足够人员，彻底清理火场，严防死灰复燃；要统筹安排各方保障，确保人员和飞机的安全；要针对当前林区雷击火高发的态势，科学部署靠前驻防兵力，做好防范和扑救雷击火的准备工作，早发现、早报告、早处置，将森林资源损失降到最低。（防火办）

责任编辑：霍宇昂