原标题：暴雨蓝色预警 四川山东云南等地局地有暴雨
中国天气网讯 中央气象台6月24日18时继续发布暴雨蓝色预警：
预计24日20时至25日20时，山东中西部、河南北部、广西南部沿海和北部、广东西南部沿海和北部、四川盆地西部和北部、云南东部和西部、贵州西南部、甘肃东部和南部、宁夏、陕西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量40~60毫米，局地70毫米以上）。此外，内蒙古东部、吉林中西部等地有分散性大雨，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；
2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；
3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
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