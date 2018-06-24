中央军委训练管理部通报22起违反院校规定问题

原标题：中央军委训练管理部通报22起违反院校教育制度规定问题

新华社北京6月24日电（黎云、盖玉林）经中央军委批准，军委训练管理部日前印发《关于22起违反院校教育制度规定问题的通报》，要求各相关单位认真进行问题整改，依法依规对责任单位和人员进行追责问责。

通报指出，2017年军队院校调整改革以来，全军院校牢固确立习近平强军思想指导地位，坚决贯彻习主席关于人才培养一系列重要指示，认真落实军委改革决策部署，聚焦人才培养中心任务，积极筹划院校建设发展，着力推进教学训练改革，建立完善各项制度机制，教育教学工作在新的起点上稳步运行，但也存在落实院校教育工作部署不扎实、党委领导履职尽责不到位、基本教学制度不落实、教学质量管控不严格等问题。通报的22起典型问题，暴露出部分院校党委领导聚焦中心抓教学精力不集中，依法从严治教意识比较淡薄，教学组织管理还失之于宽、失之于松、失之于软。

通报强调，全军院校要引以为戒，积极适应新职能、新任务深入研究办学定位，坚持面向战场、面向部队、面向未来加强教学训练改革创新，加大从严治教、从严治学、从严治研、从严治考力度，确保有效履行新时代高素质军事人才培养使命任务。

今年4月23日至5月22日，军委训练管理部以落实院校教育改革任务和新体制下管理运行为主题，对全军部分院校研究办学定位、进行人才培养设计、推进教育教学改革、正规教学管理运行等情况进行了监察。军委训练管理部将根据军事训练监察计划，结合院校教育教学改革进程，对全军院校开展常态化、全覆盖监察。

责任编辑：霍宇昂