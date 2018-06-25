专家解读打好污染防治攻坚战新政

原标题：建设美丽中国的总部署——专家解读《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》

新华社北京6月24日电 题：建设美丽中国的总部署——专家解读《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》

新华社记者高敬、董峻

新华社24日播发的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》确定，到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。新华社记者第一时间采访权威专家，对这份意见进行全面解读。

打好污染防治攻坚战的思想武器——习近平生态文明思想

意见指出，习近平总书记传承中华民族传统文化、顺应时代潮流和人民意愿，站在坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题，系统形成了习近平生态文明思想。

国家环境保护督察办公室督察专员徐必久说，习近平生态文明思想内涵丰富，系统完整，集中体现在“八个坚持”：

——坚持生态兴则文明兴；

——坚持人与自然和谐共生；

——坚持绿水青山就是金山银山；

——坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉；

——坚持山水林田湖草是生命共同体；

——坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境；

——坚持建设美丽中国全民行动；

——坚持共谋全球生态文明建设。

“这充分体现了习近平生态文明思想的深邃历史观、科学自然观、绿色发展观、基本民生观、整体系统观、严密法治观、全民行动观、全球共赢观。”他说，这为新时代推进生态文明建设、加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战提供了思想武器、方向指引、根本遵循和强大动力，具有创新的理论意义、重大的现实意义、深远的历史意义和鲜明的世界意义。

全面加强党对生态环境保护的领导

习近平总书记在今年5月召开的全国生态环境保护大会上强调，打好污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，是一场大仗、硬仗、苦仗，必须加强党的领导。

意见提出，落实党政主体责任。地方各级党委和政府必须坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，对本行政区域的生态环境保护工作及生态环境质量负总责，主要负责人是本行政区域生态环境保护第一责任人，至少每季度研究一次生态环境保护工作。意见还提出强化考核问责，严格责任追究。

专家认为，意见将“全面加强党对生态环境保护的领导”独立成章，充分反映了党中央对生态文明建设和生态环境保护的坚定态度和坚强决心，为坚决打好污染防治攻坚战提供坚实的政治保障。

生态环境部环境与经济政策研究中心主任吴舜泽说，地方党委和政府要坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的责任，压实责任，层层负责。这是我国的制度优势，是打好污染防治攻坚战的最大法宝。过去一些地方存在对生态环境保护考核不硬、不实的问题。将生态环境保护的考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据，符合客观规律和基本国情，是抓住了解决生态环境保护问题的“牛鼻子”。

除党委、政府一把手的责任之外，意见还提出抓紧出台中央和国家机关相关部门生态环境保护责任清单。

“各相关部门要履行好生态环境保护职责，谁的孩子谁抱、谁的事情谁干，管发展的、管生产的、管行业的部门，必须按职责抓好生态环境保护，守土有责，分工协作，共同发力。”徐必久说。

重点打好蓝天、碧水、净土三大保卫战

专家认为，意见以2020年为时间节点，兼顾2035年和本世纪中叶，从质量、总量、风险三个层面确定攻坚战的目标。

意见提出，到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

徐必久说，这些目标指标，是党中央、国务院在“十三五”生态环境保护规划，“大气十条”“水十条”“土十条”等规划计划的基础上，通盘考虑后作出的科学决策，保持了持续性，也提出了新要求，要通过艰苦的、坚持不懈的努力，力争取得更好效果。我们要紧盯目标、挂图作战、确保完成，进展快、效果好的地方要巩固提升，进展慢、效果差的地方要迎头赶上，确保不让一个区域一个流域掉队。

在生态环境部环境规划院党委书记陆军看来，意见要求坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战，打好柴油货车污染治理等几大标志性战役，是针对最突出的问题和领域，抓住薄弱环节，集中攻坚，解决一批社会反映强烈的突出问题，以取得扎扎实实的成效和经验，带动污染防治攻坚战的纵深突破和生态环境保护的全面进展。

努力夯实污染防治攻坚战的基础支撑

专家指出，生态环境问题是长期形成的，根本上解决需要一个较长的努力过程。意见远近结合，既集中力量打好攻坚战，又统筹兼顾谋长远，注重源头预防、扩大容量、强化保障。

推动形成绿色发展方式和生活方式：促进经济绿色低碳循环发展；推进能源资源全面节约；引导公众绿色生活。

加快生态保护与修复：划定并严守生态保护红线；坚决查处生态破坏行为；建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

改革完善生态环境治理体系：完善生态环境监管体系；健全生态环境保护经济政策体系；健全生态环境保护法治体系；强化生态环境保护能力保障体系；构建生态环境保护社会行动体系。

“推动形成绿色发展方式和生活方式是攻坚战的重要内容，也是重要保障。”徐必久说，源头预防是解决生态环境问题的根本之策，通过形成绿色发展方式和生活方式，使污染物排放从源头上大幅降下来，生态环境质量才能明显好上去。

责任编辑：桂强