媒体：民进党只敢向大陆要尊严 看到美日就当孙子

原标题：台湾的尊严谁来给？“台独”吗？（萧萧话两岸）

民进党很爱讲“台湾尊严”，但这表面上的冠冕堂皇，看在岛内媒体的眼中，只不过是一副“只敢向大陆要尊严，看到美日就当孙子”的下贱模样。

民进党最近在国际上又丢了面子，先是一个月内连失两个“邦交国”，紧接着，数十家国际航空公司遵照中国法律法规将“台湾”标注为“中国台湾”，特别是在日本也这样做了以后，台当局备感受伤，于是公开鼓励台湾民众拒绝搭乘标注“中国台湾”的航空公司飞机，并叫嚣考虑对标注“中国台湾”的航空公司采取法律行动，还惯性地追加了一句：大陆的做法只会更疏远台湾人民的心。

但事实呢？在岛内的一项投票中，很多台湾民众表示：只要价格够经济实惠，还是会订标着“中国台湾”的航空公司。一份最新民调亦显示：台湾人对大陆的好感已超过反感，对蔡当局的不信任感则达到了空前。所以，很多台媒反问民进党当局：台湾人心并没有更疏远大陆，反而更亲近大陆，你们有没有想过为什么？

关于尊严，还有一句多年前出自台湾知名文化人士龙应台之口的话，很有迷惑性，她是这样说的：“不在乎大国的崛起，只在乎小民的尊严”。但是，我们只要回顾一下并不遥远的中国近代史，就会很容易明白：当一个国家失去了尊严，谁还会关心升斗小民的人权与尊严？没有中国的强盛，到哪里去找中国人的尊严？

现在的台湾，不正是这样？经济衰退、民生不振，台当局不惜进口日本的核辐射地区食品、美国的牛肉与武器，也要对美日奴颜婢膝到底，生生地把“台独”变成了“台奴”，却有换来一丝一毫的“台湾尊严”吗？就像岛内媒体质问的：两岸关系和缓时，民众以“台湾”之名行走国际，明明是一条畅通的大路，但在蔡英文拒绝“九二共识”后，台湾尊严得而复失，民进党政策不友善，陆客不来，农产销陆不佳，遭殃的都是台湾民众。蔡当局拼了半天“外交”，“台湾尊严”到底是增加还是减损？

小平同志曾说过，落后就要挨打。所以，中国一定要发展，中华民族一定要复兴。所以，大陆始终把改善民生放在非常重要的治国理政地位，对于台湾同胞，更是基于“两岸一家亲”的理念，不为余力地帮助他们逐步实现同等待遇。大陆愿意首先与台湾同胞分享发展机遇的承诺，从来都不玩虚的，特别是在今年2月发布“惠台31条措施”后，各省市相关细则陆续出炉，就是为了让两岸百姓在国家经济快速发展的过程中收到真真切切的“获得感”，“小民尊严”才能得到真正意义上的实现，台湾人民喜欢的“小确幸”才能有一个坚实的臂膀。

台湾尊严何处寻？当越来越多的台湾人民对民进党当局的执政能力表示质疑，当越来越多的台湾青年把求学与就业的希望寄托于大陆，请台当局不要再跳脚，就如台媒指出的：千万不要指责人民短视或不爱台湾，追求更好的生活也是基本人权。

无论是中华民族几千年分分合合的历史，还是上世纪以来海峡两岸坎坷曲折的道路，都已经证明并将继续证明：台湾的尊严、台湾的未来，只能系于祖国大陆，这是历史大势，也是时代潮流。当台湾的主流民意越来越不合民进党的意，该反省的是谁，一目了然。（马萧萧）

责任编辑：张申