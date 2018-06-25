“市县同名”再少一例 湖南株洲县撤县改叫渌口区

原标题：“市县同名”再少一例：株洲市株洲县撤县设区改叫渌口区

近年来，“市县同名”的情况不断减少，湖南株洲市株洲县的撤县设区便是最新一例。

据湖南当地媒体消息，国务院于6月19日正式批复同意撤销株洲县，设立株洲市渌口区。在株洲县撤县设区后，株洲市市区辖荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区和渌口区。

公开资料显示，株洲县位于湘江中游偏东，“渌水东来，湘江北去”，故雅称渌湘。其城关镇为渌口镇，因渌江自东向西流入湘江交汇于此，故名渌口。

澎湃新闻2016年年初曾报道，不少市县同名的地区近年来尝试通过行政区划调整的方式对这一现状加以改变，但由于严格的审批流程，只有部分地区最终更名成功。

据澎湃新闻当时不完全统计，全国至少有32个地级市（地区、自治州等）存在与其下辖县同名的情况，比如安徽芜湖市芜湖县、江西南昌市南昌县、辽宁辽阳市辽阳县等。

中国地名研究所原副所长、中国地名学会副会长商伟凡2016年告诉澎湃新闻，市县同名是历史造成的一个并不正常的现象，解决市县同名主要的方法便是在撤县设区（市）的同时予以更名。

“县是中国最古老的行政区划单位之一，它存在的时间很长，而市则是近代新产生的概念。历史上设市是把县里最发达的地区，基本上就是把县城跟郊区组合成市，长期以来就形成市县并存的局面。”商伟凡也强调了当前“市”的概念与历史上并不完全一致。

中国现行行政区划和地方行政建制层次属于三级和四级并存的体制。

中国的行政区域基本上划分为省（自治区、直辖市），县（自治县、市），乡（民族乡、镇）三级。但在经济比较发达的地区，为充分发挥城乡两个方面的积极性，实行了市管县的行政体制。实行市管县的地方，是在省、县之间增加一级政区，实行四级制。

上个世纪80年代初期，我国采用“切块设市”、“整县改市”、“多中心组合”等多种模式设立地级市。其中“切块设市”即是将历史上的州府（即省政府或地区行署）驻地的一块区域划出来设市，而驻地所在的县大多仍然保留，这也就为日后的市县同名埋下伏笔。

据记者不完全统计，2016年之前，已有已有多个同名市县通过区划调整成功更名，包括：国务院2015年12月批复同意撤销铜陵县，设立铜陵市义安区，以原铜陵县的行政区域为义安区的行政区域；

2013年10月18日，国务院批复浙江省政府请示，同意撤销县级绍兴县，设立绍兴市柯桥区；

2014年10月19日，开封市开封县正式更名为开封市祥符区。

另外，2016年4月前后，国务院批复同意撤销遵义县，设立遵义市播州区。

2017年8月，国务院批复同意撤销九江县，设立九江市柴桑区，以原九江县的行政区域为柴桑区的行政区域。

2018年2月、4月，国务院、山西省政府分别下发关于同意大同市调整部分行政区划的批复，包括撤销大同县，设立大同市云州区，以原大同县的行政区域为云州区的行政区域。

记者注意到，包括湖南长沙市长沙县、河北邢台市邢台县、江西省上饶市上饶县、安徽芜湖市芜湖县在内多个同样存在同名情况的市县目前也已将撤县设区（市）规划搬上议事日程。

责任编辑：余鹏飞