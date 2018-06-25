上海召开市政府常务会议:研讨深化证照分离改革等

原标题：上海市政府常务会议：深化“证照分离”改革、推进分类监管

市委副书记、市长应勇25日主持召开市政府常务会议，研究深化本市“证照分离”改革试点，推进分类监管工作。

为进一步深化“放管服”改革，优化上海营商环境，增强监管科学性、合理性，推进事中事后监管，本市有关部门制订了《上海市分类监管管理办法》。分类监管，是指行政机关和依法具有管理公共事务职能的组织，为履行本部门法定职责，对依法取得行政审批、行政备案、行政确认或行政合同等，以及其他依法需行使监管职能的监管对象，以监管对象的基础信息和监管执法信息为依据，评价和确定监管类别，实施差异化监督与管理的活动。制订《管理办法》，主要是对分类监管进行具体规范，以进一步合理配置监管资源，提升监管效能，实现科学监管、包容审慎监管。

会议原则同意《管理办法》并指出，推进分类监管，是上海深化“放管服”改革，开展“证照分离”改革试点的重要改革举措。近年来，上海不断深化自贸试验区建设，逐步完善社会信用体系，探索构建以综合监管为基础、专业监管为支撑、社会协同监管为依托的事中事后监管新模式。要着眼于改善本市营商环境、强化事中事后监管，稳步推进分类监管，进一步提升专业监管能力和水平。要明确分类监管要求、原则和内容，规范分类监管实施程序，推进分类监管结果运用，强化分类监管内部监督。要充分依托大数据中心，用好社会信用体系等系统，加强数据互联互通和共享应用，实现科学有效监管。

会议还研究了其他事项。

责任编辑：余鹏飞