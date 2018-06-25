原标题：锐参考 | 他变了？刚忽悠完“中国威胁”，这名美国高官就启程来华了——

参考消息网6月25日报道（文/芮思客）明天（6月26日），又有客人要来中国了。

而且是一位重要客人。

“中美军事关系的关键时刻，美国防长马蒂斯访华。”香港《南华早报》网站21日的报道为这次访问的重要性定调。

《南华早报》网站报道截图

美联社则指出，马蒂斯将成为特朗普政府中第一位访华的国防部长，更是四年来美国首位访华的国防部长。

“我为对话而来。我将尽可能地去倾听。”临行前，马蒂斯这样向美国媒体表达他前来中国的诚意和决心。

要知道，一周多前，这位强硬派美国高官还在就南海等问题对中国提出批评。

马蒂斯

如今，随着时间临近，外界无疑越来越关注：当一度指责中国的美防长要“倾听”中国，他会收获什么？

四年来首访的关键时刻，他说要来“倾听中国”

关键时刻，特殊人物，马蒂斯的中国之行，注定要成为绕不开的重头话题。

更何况这还是一次酝酿已久同时也被外界期待已久的访问。

事实上早在今年1月份，美国方面就放出消息表示，马蒂斯将在今年春天对中国进行访问。

在当时的一篇报道中，《南华早报》网站预测马蒂斯的访华将着眼于两项事务：朝核问题及中美军事交流合作。

《南华早报》网站报道截图

将近半年过去，马蒂斯终于要来中国了——但此时无论是中国还是美国，所面对的都已经是截然不同的世界：半年里，朝鲜半岛局势已经有了质的变化，而中美关系则充满种种不确定因素。

而马蒂斯访华的意义，也得以被空前凸显。

“作为特朗普政府内第一位访华的国防部长，马蒂斯的访问强调了这样一个现实：尽管美国和东亚主要竞争对手中国之间的分歧和相互猜疑日益突出，但双方仍然需要互相接触。”美联社在24日的报道中这样指出。

马蒂斯显然也意识到了这一点，尽管在过去一个月里，他曾屡屡发出批评中国的声音，例如指责中国在南海“讹诈与恫吓”，并认为“中国正试图复制明朝模式以改变国际秩序”……

但昨天的一场媒体吹风会，则显现出在出发前往中国之际，马蒂斯头脑内部针对“中美之间”正在发生的变化。

马蒂斯6月24日启程访华第一程先飞阿拉斯加（美国国防部照片）

据美联社报道，24日在飞往阿拉斯加的飞机上，马蒂斯告诉记者，第一次访华，他准备好了“倾听”。

“我此行的目的是对话和倾听，我不想预设任何立场以及期待地前往中国。”马蒂斯说，

报道指出，在马蒂斯的计划中，此次访华将呈现出更加开放、更少争议的面目，期间中美双方的分歧将被回避。

美国广播公司新闻网则援引一位五角大楼官员的话表示，马蒂斯访华，美国的着眼点之一是就两国的军事关系进行更高质量的探讨。

“通过改善与北京的关系，华盛顿认为它可以更好地为任何问题做好准备，并能够与中国更有效地进行协调。”报道说。

美国广播公司新闻网站截图

这一次，除了朝鲜半岛之外，马蒂斯还有很多话要和中国说……

在外媒对马蒂斯访华的这波关注中，除了首访本身意义之外，中美此番将要谈论哪些议题也成为重点。

“在台湾问题和南海问题发酵之时，马蒂斯将访问中国。”

美联社24日报道说，马蒂斯的这次北京之行，两国将直面多个“棘手问题”，彼此接触，以化解分歧和相互猜疑。

美联社报道截图

首先就是台湾问题。文章说，中国大陆对美国与台湾接触感到不满，马蒂斯很可能要面对北京的强烈不满，因为美国签署了“台湾旅行法”，并对台进行军售。

据香港《南华早报》网站21日报道，马蒂斯出访前谈到台湾问题时说，“我们反对所有单方面改变现状的努力，并将继续解决不符合台海两岸人民意愿的分歧。”

此外，朝鲜半岛问题也将成为其访问行程中的重点部分。美媒说，据白宫官员介绍，朝鲜半岛无核化和中国可以发挥的作用，将是马蒂斯在中国讨论的一个重要话题。

《南华早报》网站报道截图

马蒂斯表示，希望就半岛无核化尽快与中国进行充分沟通。美国福克斯新闻网24日报道说，马蒂斯的外交政策反映了美国政府承认中国对朝鲜半岛的重要影响力。

“除了朝鲜半岛问题之外，还有很多要谈的。”《华盛顿观察报》网站24日报道说，讨论南海问题同样是马蒂斯此行的目的之一。

文章说，马蒂斯6月初在新加坡香格里拉对话会上的一次演讲中指责中国在南海进行“军事化活动”。

《华盛顿观察报》网站报道截图

不过，据《南华早报》网站报道，马蒂斯的发言很快引来反对——同样参加了香会的中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任周波大校，公开反驳了马蒂斯的指责。

在军事学者宋忠平分析看来，马蒂斯访华的主要目的是要在朝核问题上寻求中国的支持。另外，中方也会针对台湾问题和南海问题，尤其是南海的所谓“航行自由”问题与美国坦诚地进行交流，阐述中国的立场。

而对于外媒预测的马蒂斯访华的几大议题，中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖告诉小锐，马蒂斯此番来访的确有将半岛问题作为核心的意思，但借半岛局势实现对华接触、保持政策沟通也同样必要。

“鉴于目前中美间围绕台湾、南海等问题产生的分歧，摸底是马蒂斯当下来华的重要任务。但近些年中美在军事安全领域相对畅通的对话也显示，与中国合作、保持亚太稳定也是中美双方的共同需求。”苏晓晖说。

马蒂斯此番访华传递的复杂信号中，有一点尤为重要

“棘手”问题也好，当下中美关系赋予的特殊色彩也罢，在《南华早报》的分析中，马蒂斯此番访华传递的复杂信号中，有一点尤为重要：

美国将继续与中国寻求建设性的、注重结果的关系，只要有可能，合作仍是主流。

“谈总比不谈好，针对共同关心的问题坦诚交换立场，这也是两军高层交往的主要目标。”宋忠平这样告诉小锐。

宋忠平指出，归根到底，中美两个大国必须要坐下来谈。斗则两伤，合则两利。这个根本的原则不会发生变化，且中美之间在反恐等很多问题上也具有一定的共识，所以化分歧为共识是中美两军交流的主要目标。

“但美国一定要深刻认识到，中国在重大核心利益问题上是不会让步的。”宋忠平说。

今天（25日）上午，中国国防部发言人也在一份声明中就马蒂斯访华作出回应。

国防部官网截图

声明表示，在26日至28日的访问中，中国国家和军队领导人将会见马蒂斯，就两国、两军关系和共同关心的问题交换意见。

“发展健康稳定的中美两军关系符合中美双方的共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。”声明说。

（编辑/丁扬）

责任编辑：张迪