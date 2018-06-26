邀请美防长敏感时期访华是释放积极信号?中方回应

原标题：2018年6月26日外交部发言人陆慷主持例行记者会

问：今天是“国际禁毒日”。你能否介绍中方在开展国际禁毒合作方面所做工作？

答：没错，今天是“国际禁毒日”。实际上，自近代以来，中国人民一直顽强地开展打击毒品的斗争。1839年的虎门销烟，标志着中国成为第一个在国家层面大规模销毁毒品的国家。在毒品问题成为全球性问题的今天，中国政府在坚定推进国内禁毒工作的同时，也在坚持和平共处五项原则的基础上，积极推进并参与国际禁毒合作。比如说，中国加入了联合国有关禁毒公约，积极深化与联合国麻醉品委员会、毒品和犯罪问题办公室等国际多边禁毒机构合作，并与有关国家开展了各种形式的禁毒合作，与多国签署了双边禁毒合作协议。同时，我们还积极支持和促进次区域禁毒合作，帮助周边国家开展禁毒工作。中方还与国际社会开展了多种形式的禁毒情报交流、培训与执法合作，有效打击了跨国毒品犯罪。

在纪念“国际禁毒日”之际，我愿重申，中方将一如既往地与世界各国开展有效合作，共同为打造一个“无毒的世界”而不懈努力。

问：美国防长马蒂斯今天已经抵京，他此访正值中美之间在南海和贸易等问题上关系紧张之际。中方邀请马蒂斯在中美关系艰难、敏感的时期访华，是否意在释放积极信号？

答：关于马蒂斯防长访华的问题，中国国防部新闻发言人已经发布了消息，也介绍了有关情况。中美两军交流一直是中美两国交往与合作的重要组成部分。一段时间以来，中美两军交流也在不断发展。马蒂斯防长此访是双方早已商定的。双方将就两国、两军关系及共同关心的问题交换意见。

至于你谈到中美关系现在是否处于非常敏感或问题很多的时期，大家可能现在比较关注中美经贸关系出现的一些情况。我们多次指出，中美两个大国建交40年来，各领域利益已高度融合，相互交往与合作越来越多，接触面也越来越大。两国关系在不同时期、不同领域出现一些情况都是难免的。关键是无论在哪个领域，双方都应本着相互尊重、相互理解、扩大合作、管控分歧的精神妥善处理好两国关系。我相信，只要双方都有这样的意愿，相向而行，没有什么克服不了的困难。

问：近日在接受法新社采访时，台湾地区领导人蔡英文称大陆向台湾“施加巨大压力”，呼吁国际社会遏制中国。她还称，各方需合作重申对民主自由的重视，以制约大陆，并减少大陆“霸权扩张”。中方对此有何回应？

答：我们多次说过，台湾是中国的一部分，岛内一些人说的一些话，是中国内部的事情，我们不会在外交部这个场合具体回应。建议你向中国政府主管台湾事务的部门了解。

作为一个原则，我想指出，希望台湾岛内的一些人能够认清国家、民族发展大势和国际大势，不要在错误的道路上越走越远。试图挟洋自重更是无济于事。

问：据报道，日本前首相福田康夫日前在南京大屠杀遇难同胞纪念馆为遇难者献上花圈并表达哀悼。中方对此有何评论？

答：我们注意到日本前首相福田康夫24日参谒了南京大屠杀遇难同胞纪念馆并献上花圈表达了哀悼之意。我们对日本国内有识之士正视历史、呼吁和平之举表示赞赏。

今年是中日和平友好条约缔结40周年。希望日方能够认真重温条约精神，将改善对华关系的积极意愿真正落到实处，同中方一道，共同努力，巩固两国关系的政治基础，推动中日关系在和平友好合作的轨道上行稳致远。

问：在过去的24小时，美国政府在贸易问题上释放的信息很混乱。他们一会儿说美有关举措是针对中国，一会儿又说是针对世界上对美国构成威胁的国家。美方不同官员说出自相矛盾的话，中方是否感到难以辨别美方到底要传递怎样的信息？

答：我注意到了你的感受。怎么解释美国政府的政策，可能只能向美国政府有关方面了解。

至于中方怎么看待美政府政策和不同时候发出的不同信息，以及在这种情况下中方如何制定和推进自身政策，包括经贸领域政策，我相信你也十分清楚，对当前经济全球化发展趋势和全球化过程中出现的问题，以及如何解决这些问题，中方的立场是一贯的，也是坚定的，不会因为一时一事而有所改变。我们坚定认为，发展中出现的问题必须通过发展解决，全球化中出现的问题必须通过推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展来解决。对当今国际经济领域出现的、一些主要经济体之间的紧张和问题，中方和国际社会绝大多数成员一样，仍主张要维护和促进现有国际经济贸易金融秩序和相关准则，继续致力于推进贸易和投资自由化和便利化。我们相信这才是解决问题的根本途径。

责任编辑：张迪