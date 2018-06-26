蔡英文出门小学生被停课 网友:女皇出街 贱民回避

原标题：“女皇出街，生人回避”！ 蔡英文出门千名小学生被迫停课

不消停的蔡当局又出来找事了，这次竟连小学生都不放过。

蔡当局上任后粗暴的施政方式惹怒了不少人，如影随行的陈抗活动成了蔡英文挥之不去的梦魇。为免蔡英文29日出席台“三军六校联合毕业典礼”受干扰，台警方决定进行“史上最大管制范围”，大规模封路，连附近的小学也受波及，该小学当天的结业式、课程通通取消。国民党痛批，此现象有如古代皇帝出巡，要有人在前面喊威武、肃静、回避，台网友则酸爆“女皇出街，贱民回避”。

要说蔡英文所面临的抗议活动，外界早已屡见不鲜，只要蔡英文肯出门，扔鞋、泼漆行为总有发生，更别提震耳欲聋的“下台”声了。据台湾《中时电子报》报道，29日，台防务部门将举行“三军六校联合毕业典礼”，由蔡英文主持。而蔡英文去年参加该活动时，曾遭抗议团体拦阻车队，丢鞋子和矿泉水瓶，场面混乱。想到去年的囧境，台北市警察局决定大规模封路。

蔡英文“反恐”级别的维安阵仗在岛内早就饱受诟病，这次让外界无法忍受的是，小学生都要为她的出行付出代价。据报道，由于管制，临近的台北市文化小学受到波及，当天好好的结业式、课程通通都要取消（当天停课1天），改在8月29日返校日补课。此举让家长大为不满，直呼“蔡英文好大的官威。”

据台湾《联合报》报道，文化小学校长江启昱证实，收到市警局北投分局公函，建议校方配合维安调整课程。媒体询问校方过去有没有因维安而停课的例子？江启昱说，就他理解之前没有过。

在岛内，学生们会因台风来临而放1天或半天“台风假”，因领导人维安而停课还闻所未闻。前马英九办公室发言人徐巧芯揶揄，蔡英文已变成台风。她表示，什么时候，我们的领导人外出要让整所小学停课了？以后小学生的期待可能从“台风要来了！（期待放台风假）”，改成“蔡英文什么时候要经过我们学校（当天也不用上课）！”

不过，台网友认为，说蔡英文像台风简直太客气。

国民党团今天（26日）专门召开记者会，痛骂此现象有如古代皇帝出巡，要有人在前面喊威武、肃静、回避。蔡英文只是要去主持毕业典礼，还要“生人回避”，周边交通管制就要从凌晨0点管制到晚上18时，更牺牲学生的受教权，非常荒谬。

据台湾“东森新闻云”报道，“蓝委”王育敏批评，为了蔡英文一人，文化小学1600名学童被迫不能上课，影响他们的受教权，于心何忍？家长今天才收到通知，但他们周五可能都要上班，如何安排孩子的托管，蔡英文要帮忙出钱吗？国民党文传会主委李明贤质疑，蔡当局封街、封校的行为差不多是女皇出巡一样，他感叹，这当局大概是疯了。国民党团书记长李彦秀说的透彻，蔡英文若施政做得好，相信走到哪都受到人民夹道欢迎，做不好只好动用大批维安，将人民阻隔在外。

台网友直酸此举是“女皇出街，贱民回避”。

蔡当局近期强推年金改革，引发军公教强烈反弹，誓言要对蔡英文发起如影随形的抗争。据“东森新闻云”报道，反年改团体“八百壮士”发言人吴斯怀表示，网络疯传，各个军公教警消劳团体自发性的呼朋引伴，如影随形跟着蔡英文所有公开行程。29日只是刚开始而已，请问蔡当局未来两年，只能用拒马、栅栏、铁丝网，封街、封山、封学校，与人民对话吗？然而，“拒马、栅栏、铁丝网，挡不住民怨；封街、封山、封学校，封不住民心”，蔡英文躲得了一时，躲不了永久。

如果你以为蔡当局今年因“毕业典礼”闹出的争议只是让小学生停课这一件，那就out了。据“联合新闻网”报道，有不少家长抗议，校方原本通知1名毕业生可以带3名家属去参加典礼，却突然在16日临时修改通知，变成只有1名家属，“不能亲自看到孩子领到毕业证书很无奈”。台防务部门对此紧急澄清，家长人数限制是因为座位有限，特意强调与蔡英文到场与否无关。

与蔡英文无关？台网友表示“谁信啊？”更讽刺“毕业生家长没座位、因为都给维安人员占据！”

一场军校毕业典礼惹得当地住户、学生不开心，连当天的主角军校毕业生及家属也不高兴，蔡当局也是没谁了。（中国台湾网 李宁）

责任编辑：张岩