一名中国公民在韩国世宗市工地火灾中遇难

原标题：一名中国公民在韩国世宗市火灾中遇难

新华社首尔6月26日电（记者耿学鹏 陆睿）据中国驻韩国大使馆证实，一名中国公民在26日韩国世宗市建筑工地火灾中遇难，另有14名中国公民受伤。

韩国中部世宗市一处商住两用建筑工地26日发生火灾。根据韩方当晚通报的消息，受伤中国公民均被送至医院接受治疗，一人重伤、13人轻伤，其中3名轻伤人员已经出院。

中国驻韩使馆已经启动应急机制。使馆工作组已于当晚抵达世宗市，了解现场情况并赶赴多家医院探视正在接受治疗的中国公民，同时敦促韩方全力救治受伤中国公民并做好善后及安抚工作。另外，使馆已通报国内有关部门联系遇难者亲属。

据韩国媒体报道，截至当地时间26日21时，火灾已造成3人丧生、37人受伤。目前大火已被完全扑灭。消防人员说，起火在建建筑未配置消防设备，同时工地内存放有大量易燃物品，增加了灭火难度。

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