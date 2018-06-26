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一名中国公民在韩国世宗市工地火灾中遇难

一名中国公民在韩国世宗市工地火灾中遇难
2018年06月26日 23:50 新华网
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　　原标题：一名中国公民在韩国世宗市火灾中遇难

　　新华社首尔6月26日电（记者耿学鹏　陆睿）据中国驻韩国大使馆证实，一名中国公民在26日韩国世宗市建筑工地火灾中遇难，另有14名中国公民受伤。

　　韩国中部世宗市一处商住两用建筑工地26日发生火灾。根据韩方当晚通报的消息，受伤中国公民均被送至医院接受治疗，一人重伤、13人轻伤，其中3名轻伤人员已经出院。

　　中国驻韩使馆已经启动应急机制。使馆工作组已于当晚抵达世宗市，了解现场情况并赶赴多家医院探视正在接受治疗的中国公民，同时敦促韩方全力救治受伤中国公民并做好善后及安抚工作。另外，使馆已通报国内有关部门联系遇难者亲属。

　　据韩国媒体报道，截至当地时间26日21时，火灾已造成3人丧生、37人受伤。目前大火已被完全扑灭。消防人员说，起火在建建筑未配置消防设备，同时工地内存放有大量易燃物品，增加了灭火难度。

责任编辑：霍宇昂

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