原标题：台美将“合作军演”？专家：美对台又一次“敷衍”

[环球时报驻台北特约记者 萧师言 环球时报记者 范凌志]台美将在所罗门“合作军演”？对于近日美国智库专家“首次公开”的这则消息，岛内媒体争相报道，有亲绿媒体甚至兴奋地称这是“台美军事交流的突破”。而与之相对的，是台湾当局的低调回应，对该情况“不评论”。有专家表示，从内容上来看，这次台美所罗门联合军事交流可能连“军演”程度都算不上，在对两岸关系煽风点火的同时，这很可能也是美国对台湾的又一次“敷衍”。

美专家“首次公开”军演计划

台湾“中时电子报”26日报道称，美国华盛顿战略暨国际研究中心（CSIS）主任葛来仪日前在推特上透露，台湾将加入美国在所罗门群岛的海军演习。她写道，这不是第一次，但现在正在公开宣布。

对于此次军演，台军方高层官员表示，台美双方的军事医疗合作任务已经启动，台美军方8月将共组医疗团队，到南太平洋台湾“友邦”所罗门群岛演练医疗救援行动。台湾亲绿媒体《自由时报》报道称，有官员表示，台美共组医疗团队到第三方执行救援任务，是“由美军主动邀请”，并表示该类活动“美国行政部门其实早已默默在做，过去只是没有对外公开”。

《自由时报》称，台美联合医疗团队行动隔年在所罗门群岛和基里巴斯两地举行，遇重大天灾则会视情况调整地点。相关官员表示，台美联合团队去年就在基里巴斯共同执行任务。

对此，国台办新闻发言人马晓光在27日的新闻发布会上表示，台湾问题事关中国的主权和领土完整。“我们坚决反对我建交国和台湾发展任何形式的军事联系，这个立场是一贯的，也是明确的。”

并非真正意味的“军演”

虽然有台媒以“升温”“交流再突破”形容此次台美联合行动，但依照台当局官方低调的反应来看，也许真相并非如此。台湾军事评论员陈国铭接受《环球时报》记者采访时表示，这种层面的合作离“军演”还有一段距离。

陈国铭认为，和美军环太平洋军演不同，所罗门联合行动最多可以称为“操练”。他表示，从“断交”之后，台湾和美国之间一直没开展过高强度军事演习，只是偶尔有一些军官交流，且不是明目张胆地进行，和美国与韩国之类情况完全不同。“如果开展高强度军事训练或者演习，就是摆明要跟北京对抗，美国在这方面的算盘打得很精明。”

台湾“国防部”也和葛来仪郑重宣布不同，对此次“军演”公开并没有高兴地回应，也未认为这是台美军事合作的一大突破与进步，而是相当低调。台湾军方发言人陈中吉少将受访时仅表示“不评论，也不会进一步说明”，不愿证实也未否认。

美国把台湾“拉下水讨打”

从近两年的情况来看，台当局对台美军事演习的期待可谓连连受挫。美国国防授权法案在2016年版曾提出“邀台加入环太平洋军演”，今年5月30日台湾“国防部长”严德发在“立法院”答复质询时指出，“环太平洋军演，这是我们一直以来都争取希望台湾能加入，现在是大好机会”。当时，美国参众两院还传出2019年国防授权法案将建议美军参加台湾汉光军演。

严德发此话不过两天，6月1日美军印太司令部即宣布，6月底举行的环太军演有26国受邀参加，其中包括首次参加的越南等国，但参加名单上并没有台湾。从各方面来说，台湾似乎比文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南等地更有“资格”参加，且中国大陆也被排除在此次军演之外，本来确实应是“大好机会”，但结果却令民进党当局一再失望。

陈国铭对《环球时报》记者说，美国经常与环太平洋国家和地区有军事合作，但有时会以低强度形式来表现，如在所罗门的人道救援、医疗救援演习等。“国际间联合搜救、医疗、联合打击走私、偷渡、反恐等合作都是普世的，是任何两个国家和地区都可以展开的。”但对台湾来说，如果低强度合作用到美军军用舰艇，就会涉及国际法层面，大张旗鼓派出军舰进行，“明显是在推台湾上第一线，让台湾‘讨打’”。

陈国铭表示，所罗门群岛距离台湾和大陆都很远，美国利用这些边远的小地方举办小规模操练，而被美国外交界“扩大解释”，“这是一种居心叵测的行为”，把台湾当作对抗大陆的“马前卒”，是美国最划算的对抗方式；万一真的发生状况，倒霉的还是两岸民众。“台当局应认清国际现实，在历史上，没有一个所谓的‘盟友’靠得住，更何况美国也不是真正的盟友。”

责任编辑：张义凌