台湾将参加美国在太平洋军演 国台办：坚决反对

原标题：国台办：坚决反对我建交国和台湾发展任何形式军事联系
中国台湾网6月27日北京讯 国务院台湾事务办公室今天上午10时在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，国台办发言人马晓光主持本次新闻发布会。
台湾中天电视台记者：我们知道昨天美国华盛顿战略国际研究中心的主任发文称，台湾作为美国在太平洋的重要伙伴将参与美国在所罗门群岛进行的海军军演，对此国台办有何回应？
马晓光：台湾问题事关中国的主权和领土完整。我们坚决反对我建交国和台湾发展任何形式的军事联系，这个立场是一贯的，也是明确的。（中国台湾网 高旭）
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