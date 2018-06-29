原标题：中国在22个领域大幅放宽外商投资市场准入

中新社北京6月28日电（记者 周锐）中国国家发展改革委、商务部28日晚间发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。

当日，国家发改委发文对该“负面清单”进行详细说明。据介绍，2018年版负面清单，大幅度放宽市场准入，清单长度由63条减至48条，共在22个领域推出开放措施：

1。取消小麦、玉米之外农作物新品种选育和种子生产须由中方控股的限制。

2。取消特殊和稀缺煤类勘查、开采须由中方控股的限制。

3。取消石墨勘查、开采的外资准入限制。

4。取消稀土冶炼、分离限于合资、合作的限制，取消钨冶炼的外资准入限制。

5.2018年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。

6。取消船舶（含分段）设计、制造与修理须由中方控股的限制。

7。取消干线、支线飞机设计、制造与维修，3吨级及以上直升机设计与制造，地面、水面效应航行器制造及无人机、浮空器设计与制造须由中方控股的限制。

8。取消通用飞机设计、制造与维修限于合资、合作的限制。

9。武器弹药制造不列入负面清单。

10。取消电网的建设、经营须由中方控股的限制。

11。取消铁路干线路网的建设、经营须由中方控股的限制。

12。取消铁路旅客运输公司须由中方控股的限制。

13。取消国际海上运输公司限于合资、合作的限制。

14。取消国际船舶代理须由中方控股的限制。

15。取消稻谷、小麦、玉米收购、批发的外资准入限制。

16。取消同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站建设、经营须由中方控股的限制。

17。取消对中资银行的外资单一持股不超过20%，合计持股不超过25%的持股比例限制。

18.2018年将证券公司、证券投资基金管理公司由中方控股改为外资股比不超过51%。2021年取消外资股比限制。

19.2018年将期货公司由中方控股改为外资股比不超过51%。2021年取消外资股比限制。

20.2018年将寿险公司外资股比由50%放宽至51%。2021年取消外资股比限制。

21。取消测绘公司须由中方控股的限制。

22。取消禁止外商投资互联网上网服务营业场所的规定。

国家发改委提醒说，2018年版负面清单采用了表格形式，根据《国民经济行业分类》进行了分类。（完）

责任编辑：张岩