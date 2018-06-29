台湾女生捷运坐自备椅子 反问质疑她不礼貌上班族

原标题：台湾女生带椅子上捷运获网友支持 已违规恐被罚

中新网6月29日电 据台湾《联合报》报道，近日有台湾网友抱怨下班搭捷运，却遇到有女学生直接坐在自备的椅子上，遭不少网友为女学生打抱不平，但根据台北捷运的规定，自备椅子的女学生其实已违规，最高罚金可达7500元新台币。

资料图：台北市区里的捷运站。中新社发 王东明 摄

近日，有台湾网友称，下班时间搭乘捷运，遇到有女学生一上车就不顾旁人眼光，直接坐在自备的黑色折叠椅上。该网友问女学生，不觉得自己的行为很不礼貌吗？对方反问“怎么样？”以致这位网友质疑台湾教育出了问题。

不过，不少网友为这名女学生打抱不平，认为抱怨者小题大作，并留言：“有规定不能自己带椅子坐吗？”

然而，根据台北捷运规定，女学生自带折叠椅的行为已违反有关规定：“滞留于捷运车站出入口、验票闸门、售票机、电扶梯或其他通道，致妨碍旅客通行或使用”，而车厢内的通道以及出入口也包含在内，如果乘客不听从规劝离开，最高可罚1500元到7500元新台币不等。

责任编辑：张义凌