英媒关注中国治理天价片酬“阴阳合同”等问题

原标题：英媒关注中国治理影视行业天价片酬“阴阳合同”偷逃税等问题
参考消息网6月29日报道日前，中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》，要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展，引发外媒关注。
据英国《卫报》网站6月28日报道，根据包括中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局在内的5家部门联合印发的通知，影视和节目剧组全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%，主要演员的片酬不得超过总片酬的70%。
报道称，这个通知与2017年中国广播电影电视社会组织联合会发布的指导原则是一样的。在该通知出台前，一些中国明星被指责为了避税签订假合同。
报道还称，6月27日印发的通知批评了签“阴阳合同”等做法，说这不仅影响影视创作的整体品质，而且了误导中国青少年“盲目追星”。通知说整个行业应该把社会效益放在首位，坚决反对唯票房、唯收视率、唯点击率。
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